Ce dimanche, les jeunes U17 de l’OL se déplacent à Marseille pour y affronter l’ASPTT. Une dernière rencontre en phase régulière qu’il faudra gagner pour sécuriser une place de dauphin au classement, peut-être synonyme de play-off.

Surfer sur une deuxième partie de saison canon sera essentielle ce dimanche pour les jeunes d’Amaury Barlet. Après leur petit faux pas à Nîmes le 13 avril (2-0), les U17 de l’OL ont repris leur marche en avant la semaine dernière en s’imposant à domicile face à Nice (2-1). Une victoire qui leur a permis de mettre à distance trois adversaires directs dans la course à la deuxième place : Saint-Priest, Nice et Monaco.

Une place de dauphin hautement convoitée, car potentiellement qualificative en play-off du championnat. Et encore atteignable pour Cavigal (4ᵉ) et La Duchère (3ᵉ). Les Rhodaniens devront donc faire respecter la hiérarchie ce dimanche (11/05, 15 heures) face à l’ASPTT Marseille, 13e, pour faire statu quo et conserver cette deuxième position.

Être parmi les deux meilleurs deuxièmes

Mais même si ce scénario idéal se concrétise, rien n’assurera les coéquipiers de Kenan Doganay d’être qualifiés en play-off. En effet, il faudra après cela faire partie des deux meilleurs deuxièmes de l’ensemble des six poules à travers la France. C’est seulement à ce moment-là que les Lyonnais pourront valider leur ticket pour les quarts de finale du championnat. Autrement, la saison s’arrêtera là. Plus que la saison, ce sera peut-être aussi l’aventure d’Amaury Barlet, l’entraîneur, qui prendra fin. Lui qui est en fin de contrat en juin et qui ne semble plus entrer dans les plans des dirigeants rhodaniens pour l’avenir.