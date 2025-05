Dans l’obligation de gagner pour ne pas dépendre des autres, l’OL Futsal a rempli sa mission contre Plaisance-Pibrac. Vainqueurs 6-3, les Lyonnais finissent cinquièmes et se maintiennent en D2.

Ils l’ont fait ! Personne ne donnait cher de la peau de l’OL Futsal dans ce championnat de D2 et encore moins après le très long passage à vide sans la moindre victoire. Pourtant, au soir de la 18e et dernière journée de la poule B, la formation lyonnais a bien assuré son maintien dans l’antichambre de la D1 pour la première présence de son histoire. Après une série plus que positive sur la phase retour, les joueurs de David Touré savaient qu’ils allaient souffrir jusqu’au bout. Il a donc fallu attendre le dernier match pour valider ce maintien et avec la manière. Vainqueur 6-3 de Plaisance-Pibrac samedi après-midi, l’OL finit cinquième de sa poule et sera encore au rendez-vous la saison prochaine, même si ce ne sera certainement plus sous les couleurs du club lyonnais.

Quel avenir désormais pour la section futsal ?

En attendant de savoir si Chassieu-Décines récupérera les droits sportifs de l’OL Futsal, la formation lyonnaise se devait de gagner en Garonne pour ne pas avoir à se soucier des autres. Septièmes au coup d’envoi avec un seul point d’avance sur USJ Furiani et deux sur Strasbourg, les Rhodaniens pouvaient encore finir dans les trois places de relégables. Malgré une ouverture du score dès la 1re minute, l’OL a tué tout suspense avec cinq buts entre la 6e et la 25e minute. Plaisance-Pibrac est bien revenu à 5-3, mais Djibril Touré a plongé dans le bonheur ses coéquipiers avec un sixième but à une minute de la fin.