L’OL ou le syndrome des opportunités ratées en Ligue 1

Ayant presque dit définitivement adieux à la Ligue des champions, l’OL ne peut s’en prendre qu’à lui-même. En plus de points laissés bêtement en route, la formation lyonnaise n’a jamais réussi à profiter des faux-pas de ses concurrents.

Il reste encore un scénario, mais sans prendre trop de risques, on peut dire que l’OL a quasiment dit adieux à la Ligue des champions. De toute façon, même en accrochant la quatrième place samedi prochain contre Angers, une participation à la C1 serait encore loin d’être acquise avec un tour préliminaire et un barrage à disputer durant l’été. Il reste 90 minutes aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette pour y parvenir, mais on voit mal Nice, Lille et Strasbourg chuter encore une fois en même temps. Il ne faut jamais dire jamais, mais quand même. D’ailleurs, c’est à se demander si cette équipe mérite vraiment cette quatrième place, bien loin des considérations économiques qui touchent le club.

Une victoire sur quatre possibilités

Comme l’ont rappelé Alexandre Lacazette et Moussa Niakhaté après Monaco - OL, ce n’est pas la défaite en Principauté qui a mis fin aux espoirs lyonnais de Ligue des champions. Néanmoins, ce revers est une nouvelle faillite dans la possibilité d’accrocher ce doux rêve européen. En gagnant, l’OL aurait pu remonter directement à la quatrième place. Que de regrets comme ce fut le cas tout au long de la saison.

Suite aux résultats joués avant par ses concurrents, la formation lyonnaise a eu par quatre fois l’opportunité de s’asseoir à une place qualification pour la Ligue des champions, d'après le compte X OL_Data. Résultat des comptes ? Une seule victoire à Auxerre et autant d’occasions manquées qui feraient peut-être oublier le mois catastrophique que vient de passer le club.