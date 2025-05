Niakhaté (OL) : "Facile de dire qu’on n’a rien donné cette saison"

Battu par Monaco samedi soir, l’OL a presque définitivement dit adieux à la Ligue des champions. Plus que la défaite en Principauté, les coéquipiers de Moussa Niakhaté paient un dernier mois catastrophique avec une seule victoire.

C’est la saison des occasions manquées et gâchées. L’OL ne pourra pas dire qu’il n’a pas eu les opportunités d’accéder à la Ligue des champions. Seulement, à chaque fois, la formation lyonnaise a craqué sur ce chemin et n’a désormais que ses yeux pour pleurer. Il reste encore la réception d’Angers samedi prochain (21h) et un ultime scénario pour accéder à la C1 mais les carottes semblent bel et bien cuites pour l’OL. Même si Moussa Niakhaté veut garder espoir. "On doit se remobiliser tout simplement, il n’y a pas d’autres choix, il reste un match, on doit le gagner et on verra ce qu’il se passera." L’alignement des planètes comme ce fut le cas dans cette 33e journée ne devrait malgré tout pas se reproduire dans une semaine.

"On fait des erreurs, mais il ne faut pas remettre en question l'investissement"

L’accueil risque donc d’être particulier à Décines alors que le club est censé fêter ses 75 ans pour cet ultime rendez-vous en Ligue 1. Plus que la déception de la défaite (2-0) en Principauté samedi soir, l’OL paie avant tout son dernier mois de compétition catastrophique. Hormis la victoire contre Rennes, les Lyonnais ont enchaîné quatre défaites et un nul entre la Ligue Europa et le championnat.

Un parcours qui a fait voler en éclats les objectifs initiaux et qui plonge le club dans une crise sportive. "C’est trop facile d’arriver au mois de mai et de dire qu’on a été nul toute la saison alors que ce n’est pas vrai. Les gens aiment bien rendre la chose dramatique et dire qu’on a été nul depuis août. Ce n’est pas vrai, on a fait de gros matchs, il y a des joueurs avec de très hautes statistiques. C’est trop facile de dire qu’on n’a rien donné cette saison. On a tout donné ce (samedi) soir, on a aussi donné les buts, on fait des erreurs, mais il n’y a pas à remettre en question l’investissement des joueurs." Pourtant, l’absence de révolte à Monaco a été criant…