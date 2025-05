L’OL féminin ne veut pas penser au spectre de la saison blanche

Les joueuses de l’OL féminin avant Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Deux semaines après l’élimination en Ligue des champions, l’OL féminin attaque les play-offs de Première Ligue contre Dijon. Avec l’ambition de limiter la casse en remportant un trophée cette saison.

Les sourires étaient de nouveau au rendez-vous ces derniers jours à Décines. La victoire 2-0 à Bourgoin contre Le Havre a fait du bien au moral, car avant tout anecdotique sportivement. Mais, après la cruelle désillusion en Ligue des champions, l’OL féminin avait besoin de se rassurer avant d’attaquer les play-offs de Première Ligue. Pour la deuxième saison consécutive, le championnat se jouera sur deux matchs et non sur une saison entière. L’an passé, Sonia Bompastor n’avait clairement pas pris de pincettes au moment de critiquer l’idée de son ancien président Jean-Michel Aulas.

Cela n’avait pas empêché l’OL de finir champion et c’est encore l’objectif qui sera en tête ce dimanche (15h15) au moment d’affronter Dijon en demi-finale à Décines. Mais le discours est aujourd’hui un peu plus polissé entre Rhône et Saône. "Nous devons accepter la décision de la Fédération, a concédé Joe Montemurro qui vit certainement ses dernières heures à l’OL. On a réussi à avoir une place qualificative pour la Ligue des champions et on peut jouer les play-offs à domicile, c’est l’avantage d’avoir fini premier en saison régulière."

Ne pas revivre 2021 à Décines

En jouant à la maison, l’OL a en effet l’avantage du terrain face à des Dijonnaises qui ont créé la sensation cette saison, mais qui se sont inclinées par deux fois contre les Fenottes. Néanmoins, sur un match, tout est possible et on a bien vu contre Arsenal, que jouer au Parc OL ne voulait pas dire grand-chose. La FFF a voulu mettre de l’indécision de ce championnat qui n’avait plus de suspense et la saison régulière l’a encore montré.

Avec dix points d’avance et seulement deux nuls pour vingt victoires, l’OL a survolé les débats. Mais ce dimanche, c’est une autre compétition qui débute à Décines pour Melchie Dumornay et ses coéquipières. "C’est une opportunité pour les autres équipes. Mais play-offs ou non, on se doit d’être performantes et d’être focalisées sur nous pour aller chercher ce trophée." Dijon représente la première étape avant d’affronter potentiellement le PSG ou le Paris FC. Deux matchs pour ne pas finir cette saison bredouille et réussir le triste exploit de la saison 2021…