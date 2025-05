Dans la défaite de l'OL à Monaco (2-0), la sortie de Nemanja Matic n'est pas passée inaperçue à Louis II. Toutefois, Jorge Maciel a préféré botter en touche concernant ce possible incident.

À Monaco, il faut faire le tour de stade pour pouvoir accéder au banc de touche depuis le tunnel des vestiaires et forcément, cela ouvre bien plus de place pour les spectateurs de capter certaines scènes qui pourraient presque passer inaperçues en temps normal. La sortie de Nemanja Matic samedi soir à la 65e minute fait partie de ces exemples. Au Parc OL, elle serait peut-être passée sous silence, mais au stade Louis II, difficile de passer à côté. Au moment de faire rentrer Rayan Cherki, le staff de l'OL a choisi de remplacer le Serbe, plutôt qu'un Jordan Veretout par exemple.

Ce choix n'a clairement pas plu à l'ancien milieu de Chelsea qui n'a pas serré la main de Jorge Maciel d'après DAZN avant de filer directement aux vestiaires, à la vue de tous. Un énième épisode dans la fracture qui semble s'être créée entre Matic et Fonseca. Après le match (défaite 2-0), Jorge Maciel a pourtant fait mine de ne rien savoir. "Franchement, je l’ai appris en rentrant aux vestiaires qu’il avait quitté le banc. Je n’ai pas parlé avec lui. C’est bien que tout le monde soit frustré. Nous sommes une équipe qui a besoin de tout le monde. On doit rester solidaire et avoir le bon état d’esprit pour arriver à notre objectif. Il faut s’accrocher."

"Penser à nous avant de penser aux autres"

En sortant de la sorte, Nemanja Matic a-t-il disputé ses dernières minutes avec l'OL ? La frustration du joueur peut s'entendre, mais l'attitude reste condamnable malgré tout. Quoi qu'il en soit, l'OL est confronté à de nombreux problèmes et ne fait rien pour arranger la chose. Au fond du trou psychologiquement, la formation lyonnaise va devoir trouver des ressources pour finir de la meilleure des façons contre Angers, samedi prochain à Décines. "Il faut qu'on arrête de penser aux autres et qu'on pense à nous, à ce qui dépend de nous. Pas grand-chose ne change par rapport à avant ce match, il reste trois points de retard, avec un match à jouer. C'est possible, mais c'est plus dur."