OL : Matić rend hommage à Pierre Sage

Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Nemanja Matić a côtoyé les plus grands entraîneurs, tels Conte, Mourinho et Ancelotti. Pourtant, Pierre Sage a réussi à le séduire à l'OL malgré son inexpérience.

Durant sa carrière, Nemanja Matić a évolué sous les ordres des plus grands coachs de l'ère moderne. Carlo Ancelotti, Antonio Conte ou encore José Mourinho. Il a connu ce qui pouvait se faire de mieux en Europa et pourtant, le milieu serbe a réussi à se laisser séduire par Pierre Sage. Arrivé en janvier 2024, Matic a connu l'ascension de l'ancien entraîneur de l'OL sur la seconde partie de saison dernière puis lors du deuxième semestre 2024. Après un an de cohabitation, l'aventure a pris fin prématurément, mais le milieu de terrain a exprimé sa gratitude envers le travail de son ancien coach dans les colonnes de L'Équipe : "Au niveau professionnel, c’est un excellent coach, et j’inclus son staff, ça n’avait rien à envier à ce que j’ai connu dans ma carrière". En effet, Pierre Sage affiche un excellent ratio sur le banc lyonnais avec 57,1% de victoires.

"S'il continue, la France aura gagné un grand coach"

Il représente ainsi le troisième meilleur pourcentage de succès dans l'histoire de l'OL, derrière Gérard Houiller (63.9%) et Alain Perrin (63.6%). Avec ses méthodes de travail, Pierre Sage a laissé une bonne image à Nemanja Matić. "En matière de management, c’est un mix des grands entraîneurs. S’il continue sur ce chemin, le football français aura gagné un grand coach." Il sera important de suivre l'avenir de Pierre Sage qui a rapidement marqué les esprits à Lyon. Ces dernières semaines, le natif de Lons-le-Saunier a déclaré être convaincu qu'un jour, il redeviendrait l'entraineur de l'Olympique lyonnais. Reste à savoir quand...