Corentin Tolisso lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

À dix rencontres de la fin du championnat, Opta a livré ses prédictions pour le classement final de la Ligue 1. L'OL a de grandes chances de finir à la 6ᵉ position.

Grâce à sa victoire précieuse contre Brest le week-end dernier (2-1), l'OL a récupéré 3 points sur Lille, battu lourdement par le PSG (4-1), et reste dans la course pour l'Europe. Actuellement sixièmes à sept points du podium, les hommes de Paulo Fonseca devront impérativement briller lors de leur affrontement contre Nice (3ᵉ) ce dimanche 9 mars. Face à un concurrent direct et avec le nul de Monaco à Toulouse, l'occasion est trop belle pour rêver encore Ligue des champions.

Des statistiques à faire déjouer une fois de plus ?

Selon les prédictions d'Opta, le PSG est quasiment assuré de finir champion avec 99,9 %. L'OM est le favori pour la 2e place (59,4 %) tandis que Monaco et Nice sont en duel pour la troisième marche du podium. De son côté, l'OL a peu de chances de finir sur le podium, avec seulement 1,3 % pour la deuxième place et 5,7 % pour la troisième. Mais avec des confrontations directes d'ici à la fin de la saison, pourquoi ne pas espérer... Toutefois, les perspectives de qualification pour une compétition européenne restent élevées, avec 38,1 % de chances de terminer sixième. Les Lyonnais, qui ont 20,1 % de chances de finir 5e, devront rivaliser avec Lille, qui affiche une probabilité de 25,9 %.