L'OL féminin recevra Fleury le dimanche 30 mars (17h30)

À l'occasion de la 19e journée de Première Ligue, l'OL féminin recevra Fleury à Décines. La rencontre du 30 mars prochain sera diffusée sur Canal Plus à 17h30.

Le suspense est fini depuis le week-end dernier avec une qualification déjà acquise pour les play-offs de Première Ligue. Néanmoins, les joueuses de l'OL ont pour objectif de finir la saison régulière invaincues et préparer au mieux ces rendez-vous printaniers de la meilleure façon. En attendant le dénouement final de cette saison, les Fenottes connaissent désormais leur calendrier complet pour mars. Il ne manquait que la programmation de la réception de Fleury.

Fleury vise les play-offs

C'est désormais chose faite avec la venue de l'équipe francilienne le dimanche 30 mars à 17h30 à Décines. Si du côté lyonnais, l'enjeu de cette rencontre de la 19e journée de Première Ligue est moins, à Fleury, il l'est forcément. L’équipe, classée 5e, espère se rapprocher de la tête du tableau et pourquoi pas accrocher une place qualificative pour les play-offs. Chaque point compte dans cette course pour les premières places. Obtenir un résultat positif contre l’OL serait un véritable coup de maître.