L’OL pourra compter sur Perri et Abner durant la trêve de mars

Présélectionnés avec le Brésil, Lucas Perri et Abner n’ont finalement pas passé le cut de la liste des 23. Pour la trêve de mars, les deux Brésiliens resteront à Lyon et s’éviteront un long voyage avant le déplacement de l’OL à Strasbourg.

Est-que le match de jeudi soir va donner des regrets à Dorival Junior ? Sûrement, tant Lucas Perri a été stratosphérique dans la victoire de l’OL à Bucarest. Auteur de trois grosses parades, le portier a également réussi à se mettre en évidence offensivement. Une façon d’envoyer un message à son sélectionneur ? Peut-être bien, même si ce n’est pas le genre de la maison. Pourtant, jeudi, au moment d’entrer sur la pelouse de l’Arena Nationale, il devait probablement y avoir un peu de frustration chez Lucas Perri.

Malgré une présélection et de bonnes performances avec l’OL, il n’a pas réussi à se faire une place dans la liste des 23 de la Seleçao pour la trêve de mars. Pas de retour en sélection donc, plus d’un an après sa dernière convocation pour jouer les remplaçants d’Alisson et d’Ederson. Interrogé sur son absence après FCSB - OL (1-3), Lucas Perri assure "ne pas être déçu. Si le sélectionneur me choisit, tant mieux. Sinon, mon travail reste toujours l’OL."

Un mal pour un bien pour l'OL

Dans la déception personnelle, l’OL trouve forcément des motifs de satisfaction. Ses deux Brésiliens avec Abner, également absent de la liste finale, ne feront pas un long déplacement en Amérique du Sud et pourront travailler à Lyon en vue du déplacement à Strasbourg, le vendredi 28 mars. Un match qui aurait été problématique en cas de sélection puisque le Brésil a un match programmé le mardi 25. Une fatigue physique qui devrait malgré tout toucher Nicolas Tagliafico et Thiago Almada s’ils sont retenus avec l’Argentine.