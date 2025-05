Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Si, comme attendu, l'OL n'a pas glané de récompense aux Trophées UNFP, il est tout de même représenté dans l'équipe-type de la saison. Au milieu de Parisiens, Rayan Cherki figure dans le 11.

Encore en course pour terminer meilleur passeur de Ligue 1 (il est à égalité à la première place avec Bradley Barcola, PSG, et Maghnes Akliouche, Monaco), Rayan Cherki candidatait au titre de meilleur joueur aux Trophées UNFP. Il était opposé dans les urnes à quatre membres du Paris Saint-Germain : Achraf Hakimi, Vitinha, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Sans grande surprise, c'est ce dernier nommé, bien parti pour être meilleur buteur du championnat, qui l'a emporté. Mais le milieu offensif de l'Olympique lyonnais pourra se consoler avec une autre récompense. Il figure en effet dans l'équipe-type de la saison 2024-2025.

Pas de trophée non plus pour Perri

Un 11 presque entièrement dominé par le club parisien, car outre Cherki, le Lillois Lucas Chevalier est le seul à apporter de la diversité. Le portier du LOSC a également freiné la domination du club francilien en étant distingué meilleur gardien de Ligue 1, devançant ainsi Gianluigi Donnarumma (PSG) et Lucas Perri. Le Brésilien de l'OL était en lice pour cet honneur.

A noter que le meilleur entraîneur n'est autre que Luis Enrique, et que le meilleur espoir de l'exercice en cours se nomme Désiré Doué. Paris rafle donc une bonne partie des prix. Mais le plus beau but revient à un Marseillais, ancien Rhodanien, Amine Gouiri.

L'équipe-type de la Ligue 1 : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Rayan Cherki – Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué