Pièce maitresse du système de Samy Saci cette saison, le milieu de terrain U19 de l’OL Tiago Goncalves a prolongé l’aventure en signant lundi un contrat stagiaire. Trois autres joueurs de l’effectif devraient faire de même.

Collectivement, la saison des U19 de l’OL ne laissera pas un souvenir impérissable. Ils avaient pourtant effectué une première partie de saison solide. Mais les jeunes de Samy Saci se sont montrés moins inspirés en 2025. Et plus particulièrement sur leurs trois derniers matchs. En effet, pour clôturer leur exercice 2024 - 2025, les Rhodaniens se sont inclinés face à Metz (2-3), Mulhouse (1-2) et à Clermont (3-0). Une place finale dans le ventre mou du classement (8ᵉ) synonyme d’une dynamique en dents de scie depuis plusieurs mois.

17 titularisations, 7 entrées en jeu

Malgré tout, cette phase régulière du championnat national U19 aura tout de même permis à certains éléments de se mettre en valeur. Parmi eux, Tiago Goncalves. Issu de la génération 2007, le jeune milieu de terrain lyonnais fut l’un des joueurs les plus utilisés par son entraîneur. 17 titularisations et 7 entrées en jeu sur les 24 journées qu'il a disputées (sur 26 au total). Un rôle clé et des performances individuelles de qualité qui ont permis au meneur de jeu portugais de décrocher un premier contrat stagiaire, signé lundi, qui lie automatiquement le joueur à son club pour deux saisons supplémentaires.

Goncalves commencera avec la réserve la saison prochaine

En effet, trois autres de ses coéquipiers devraient suivre. Léo Bamballi, Emeric Etondé et Nehemie Lurika. Quatre joueurs sur lesquels l’OL compte pour l’avenir. Et qui continueront à gravir les échelons. Ils devraient tous les quatre intégrer le groupe de la réserve lors de la reprise cet été.