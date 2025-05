Pour Fonseca (OL), "les casseroles commencent à s’accumuler"

Après le revers quasi fatal concédé en Principauté (2-0), l’OL a certainement dit adieu à la Ligue des champions. Une contre-performance qui vient aggraver un peu plus le bilan de Paulo Fonseca depuis quelques semaines.

À la 110ᵉ minute du quart de finale retour de Ligue Europa face à Manchester United, personne ne s’imaginait que la fin de saison de l’OL serait si catastrophique. Menant 4 - 2 face aux Red Devils, les hommes de Paulo Fonseca pensaient se diriger tranquillement vers les demi-finales de C3. Mais le rêve a tourné au cauchemar en dix minutes. Une défaite 5 - 4, une élimination puis une défaite lors du derby à Saint-Etienne trois jours plus tard (2 - 1). Et les doutes ont commencé à s’intensifier. Pas seulement au sujet des capacités de l’équipe rhodanienne, mais aussi de son coach portugais.

Les faiblesses mentales de Fonseca

Des évènements comme la célébration du coach lyonnais sur le penalty d’Alexandre Lacazette (2 - 4) dans le Théâtre des rêves ou encore son coup de sang envers l’arbitre Benoit Millot face à Brest qui restent en travers de la gorge de notre consultant Nicolas Puydebois, comme il l’a rappelé ce lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Selon lui, ces micro évènements, dont les conséquences ont été considérables, soulignent surtout une certaine fébrilité émotionnelle de la part de Paulo Fonseca. "Celui qui est censé être un entraîneur de très haut niveau ne sait pas gérer ses émotions. Comment tu veux agir sur la gestion des émotions de ton groupe alors que même toi, tu es incapable de maîtriser tes propres émotions ? Il y a eu l’événement avec Benoit Millot, le but du 4-2 qu’il célèbre à Manchester sans garder son sang-froid…"

"Il a un peu saboté la fin de saison de l’OL"

Mais plus que ses excès de joie ou de colère, ce sont ses choix tactiques qui deviennent de plus en plus contestables, à en croire l’ancien gardien de l’OL (2002 - 2005). Alors qu’il avait insufflé une vraie dynamique positive à son groupe depuis son arrivée, la patte Paulo Fonseca a peu à peu disparu pour laisser place à une philosophie trop pragmatique, défensive et finalement contre-productive lorsque l’on regarde le nombre de buts concédés par l’arrière-garde rhodanienne ces derniers temps.

"Je m’attendais à avoir un coach qui a une philosophie offensive. En réalité, il préfère se protéger, renforcer son milieu de terrain plutôt que d’oser. Ce n’est pas ce que j’attendais d’un coach qui était censé nous faire passer un cap. Je m’attendais à un coach ambitieux qui persiste quitte à mourir avec ses idées. Mais il s’adapte trop aux adversaires et manque de suite dans les idées. Les casseroles commencent à s’accumuler pour Fonseca", a insisté Nicolas Puydebois.

Un constat partagé par notre autre consultant et ancien joueur formé à l’OL Enzo Reale. "Je le trouve aussi très frileux dans les matchs importants. On a eu du mieux pourtant avec du contre-pressing, un OL qui défendait en avançant. Mais là, il déjoue à des moments en tentant des choses alors qu’il ne faut pas. Il a un peu saboté la fin de saison de l’OL".

Le bon coach pour l’OL ?

Mais Paulo Fonseca n’est sans doute pas la seule cause de la mauvaise fin de saison lyonnaise. Ses joueurs ont aussi lâché mentalement depuis Old Trafford. Trois défaites et une victoire sur les quatre derniers matchs. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont craqué au pire moment et voient leur espoir de C1 disparaître au fil des jours.

À tel point qu’une non-qualification devrait remettre en cause l’avenir du technicien portugais à l’OL, selon Nicolas Puydebois. Lequel n’était d’ailleurs pas favorable à son arrivée en février. "Moi, je pensais déjà qu’il ne fallait pas le recruter. Aujourd’hui, je ne le vois pas comme l’homme de la situation pour redresser l’OL. Avec lui, on régresse. Il est arrivé sans s’être reposé après son passage à Milan, il avait des problèmes extra sportifs avec sa femme en Ukraine… Ce sont des charges mentales qui jouent et il n’était pas prêt à reprendre l’OL". Mais voilà, l’ancien Milanais est là et souffre de plus en plus de la comparaison avec son prédécesseur Pierre Sage.

Sous les ordres de l’ancien directeur du centre de formation du club, les partenaires d’Alexandre Lacazette avaient conclu l’exercice précédent sur les chapeaux de roue. Mais c’est bien l’inverse qui se produit actuellement et qui pourrait compromettre l’avenir du club. En tout cas, le technicien lyonnais bénéficie toujours de la confiance de John Textor. Même si le propriétaire américain commence à trouver ses choix douteux, comme c’était le cas à Monaco samedi (2-0).