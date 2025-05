Plusieurs cadres angevins incertains avant d’affronter l’OL

Pour son dernier match de la saison, l’OL accueillera Angers. Une équipe qui vient de se maintenir et dans une dynamique bien plus positive. Néanmoins, le SCO pourrait encore être privé de plusieurs éléments importants.

Deux victoires consécutives, un maintien acquis et une confiance retrouvée. Voilà l’état actuel de l’équipe d’Alexandre Dujeux. Samedi soir, les Angevins ont réussi là où l’OL a flanché en 2025. Battre Strasbourg. Une victoire 2 - 1 face aux Alsaciens grâce à deux buts de l’ancien Lyonnais Esteban Lepaul (2015 - 2020). C’est d’ailleurs en grande partie grâce à l’attaquant de 25 ans que le SCO se présentera au Parc OL ce samedi sans réelle pression. Bien au contraire de leurs adversaires.

Restera simplement à savoir si les coéquipiers de Florent Hanin auront déjà la tête en vacances. Ou s’ils auront l’envie suffisante pour faire déjouer une nouvelle fois l’OL en cette fin de saison. Une incertitude qui règne cette semaine, tout comme la présence pour ce match de plusieurs cadres

En effet, Angers pourrait bien devoir faire une nouvelle fois sans Zinédine Ferhat, déjà forfait au match aller. Tandis que d'autres joueurs sont toujours diminués physiquement. Abdoulaye Bamba, Jean-Eudes Aholou, Haris Belkebla, Bamba Dieng et Ibrahima Niane sont encore loin de voir leur nom cocher sur la feuille de match face à l'OL samedi (17/05, 21 heures).

Une infirmerie qui s’est bien remplie ces dernières semaines

Alexandre Dujeux ne l’avait pas caché en marge de la victoire à Nantes (0 - 1), il y a une semaine. "C’est un casse-tête en ce moment", avait pesté le technicien angevin en voyant plusieurs de ses éléments se blesser l’un après l’autre. Et deux rencontres plus tard, l’ancien du Tours FC a maintenu son club, mais a dû bien bricoler son onze pour trouver la formule gagnante. Une formule qu’il pourrait bien de nouveau mobiliser face à l’OL samedi puisque les six joueurs précédemment cités demeurent incertains. Jean-Eudes Ahoulou, touché à un genou depuis trois rencontres, et Abdoulaye Bamba (mollet) étaient encore inaptes pour affronter Strasbourg.

Les deux absences les plus préoccupantes au vu de leur expérience et de leur temps de jeu respectifs depuis le début de saison. 1978 minutes pour le milieu de terrain ivoirien et 1511 pour son compatriote en défense centrale. Bamba Dieng (adducteurs), Haris Belkebla (voûte plantaire) ou encore Ibrahima Niane (rentré au Sénégal pour raisons personnelles) étaient également à l’arrêt depuis plusieurs matchs et leur retour n’a pas encore été acté pour le dernier match de la saison.