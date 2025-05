Premiere Ligue : la finale OL - PSG diffusée sur Canal +

Comme lors de sa demi-finale face à Dijon, Canal + diffusera également la finale de Premiere Ligue de l’OL face au PSG. La rencontre se tiendra ce vendredi 16 mai, à 21 heures.

Les féminines de l’OL se rapprochent un peu plus de leur 18ᵉ sacre en Premiere Ligue. Alors qu’elles se sont imposées sans trembler face à Dijon dimanche (4 - 1), les joueuses de Joe Montemurro n’ont plus qu’un dernier obstacle à franchir. Et pas des moindres. Le PSG, vainqueur du Paris FC 3 - 0 dans l’autre demi-finale, se présentera au Parc OL ce vendredi (16/05, 21 heures). Une finale qui est désormais devenue un classique entre les deux formations.

Mais pas de quoi effrayer les Rhodaniennes. Elles ont en effet remporté neuf des dix dernières rencontres face aux joueuses de Cesar Paulo. Mais cette affiche sera une nouvelle fois l’occasion de faire une vraie promotion du football féminin entre les deux plus grosses écuries françaises. Mais aussi deux des plus importantes en Europe.

Le groupe Canal aura retransmis les trois dernières rencontres

Et le groupe Canal l’a bien compris. La société dirigée par Maxime Saada avait déjà pris en charge la diffusion des deux rencontres du dernier carré. Lorsque OL-Dijon était diffusé sur Canal +, le derby francilien était lui disponible en clair sur CSTAR, mais également sur Canal + Foot. Bis repetita pour l’ultime opposition de la saison. Le match pour le titre entre l’OL et le PSG sera retransmis sur Canal+.