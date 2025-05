Les coups de pied arrêtés, talon d’Achille de l’OL

Mostafa Mohamed (Nantes) égalise entre Nemanja Matic et Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Encore pris à défaut sur coup de pied arrêté face à l’AS Monaco (2-0), l’OL a renforcé un peu plus sa vulnérabilité dans ce domaine en phase défensive. Offensivement, le bilan n’est d’ailleurs pas non plus très reluisant.

De la taille derrière et de bons pieds devant. Les qualités ne semblent pas manquer à l’OL pour pouvoir bien négocier les phases de jeu arrêtées. Mais les hommes de Paulo Fonseca n’y arrivent pas dans ce domaine. Samedi soir, face à l’AS Monaco (2 - 0), l’impact au duel des hommes d’Adi Hütter a encore une fois soulevé les faiblesses de l’OL sur coup-francs et corners. La blessure de Clinton Mata, contraint de quitter la pelouse rapidement (22ᵉ), aurait pourtant pu permettre à Duje Caleta Car d’apporter davantage de taille dans la surface de Lucas Perri. Comme quoi, le mètre 93 du défenseur croate n’est pas forcément plus gage de sécurité que le mètre 80 de son compère angolais.

Sur le deuxième but inscrit par les Monégasques (68ᵉ), Denis Zakaria a largement pris le dessus sur l’arrière-garde lyonnaise. Et plus particulièrement sur Tanner Tessmann. Il faut dire que la sortie de Nemanja Matic deux minutes plus tôt, au profit de Rayan Cherki, plus petit de 17 centimètres, n’était pas de nature à rassurer les Rhodaniens au moment de négocier ce coup-franc botté par Lamine Camara. Et les maux sont profonds pour l’OL dans ce domaine depuis plusieurs semaines. En effet, les coéquipiers de Nicolas Tagliafico ont encaissé 6 de leurs 12 derniers buts sur coups de pied arrêtés ou centres hauts.

L’OL ne compense pas sur les phases arrêtées offensives

Des largesses liées à un manque de détermination ? En tout cas, les discours de façade de Moussa Niakhaté ou encore Alexandre Lacazette après la rencontre semblaient réfuter cette option. Mais voilà, les chiffres sont là. Et ils rappellent la fébrilité actuelle des Rhodaniens. En guise de symbole, le fameux but de la tête de Harry Maguire à Manchester (5 - 4). Une réalisation qui a abasourdi les Lyonnais, dirigeants et joueurs, dont les esprits paraissent encore planés à Old Trafford.

Pourtant, si l’OL profitait du pied droit soyeux de Thiago Almada, nul doute que les coups de pied arrêtés seraient une arme de pointe pour Paulo Fonseca et ses hommes. Mais la réalité est tout autre. Recruté notamment pour ses qualités de frappeur, l'ancien joueur de Botafogo n’a toujours pas marqué de but sur frappe lointaine ni réalisé la moindre passe décisive sur coup franc ou corner en Ligue 1. La faute au meneur de jeu argentin ou à ses compères manquant d’agressivité dans la surface adverse ?

En tout cas, les statistiques ne sont pas brillantes. En 2025, l’OL a tiré 437 coups francs et corner toutes compétitions confondues, pour seulement trois buts. Dont un seul de la tête. C’était le but de Corentin Tolisso face à Reims (4 - 0) en février dernier. Un secteur de jeu dans lequel l’OL a encore péché à Louis II. Mais pas uniquement sur phase arrêtée. Les Rhodaniens n’ont remporté que 27% des duels face aux coéquipiers de Mika Biereth samedi soir. Un chiffre qui ne pouvait pas permettre à l’OL d’espérer prendre des points en Principauté.