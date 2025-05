OL - Angers : Alexandre Lacazette sera honoré samedi

Alexandre Lacazette (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Alexandre Lacazette, qui devrait disputer ce samedi son dernier match sous les couleurs de l'OL, sera honoré par le club à l'occasion de la réception d'Angers (21 heures).

Un enfant de l'OL. Samedi, l'Olympique lyonnais devrait dire adieu à un joueur qui a marqué son époque, et sans doute un peu plus. Après 390 parties jouées sous le maillot rhodanien (9e plus haut total), Alexandre Lacazette s'apprête, même si ce n'est pas encore officiel, à quitter pour la seconde fois son club formateur. Le 17 mai, pour le dernier match de la saison, l'avant-centre devrait vivre ses ultimes minutes avec cette équipe.

Plus de 15 ans et presque 400 matchs avec l'OL

En fin de contrat, il ne va vraisemblablement pas prolonger. Cette ultime affiche de la saison 2024-2025 face à Angers sera donc l'occasion de lui rendre un hommage. L'institution qu'il a connue de 2003 à 2017, puis de 2022 à 2025, souhaite le saluer pour tout ce qu’il a donné sur cette période. Pour l'honorer, plusieurs animations sont au programme.

Les supporters, attendus en nombre, pourront ainsi saluer la carrière du footballeur de 33 ans. Un attaquant ayant marqué à 199 reprises (le 200e but pourrait être pour ce week-end) avec l'OL. Deuxième meilleur réalisateur derrière l'indétrônable Fleury Di Nallo, il a aussi remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions avec l'Olympique lyonnais. Deux titres glanés en 2012.

D'autres hommages à prévoir

Alexandre Lacazette ne sera pas le seul à être mis en lumière. Des hommes de l'ombre, petites mains du quotidien, auront leur quart d'heure de gloire. L'affiche de samedi sera également l'occasion de remercier l'intendant François Lopez et le team manager, Guy Genet, qui partiront à la retraite.

Pour que la fête soit totale, les Rhodaniens seraient donc bien inspirés de mettre fin à la mauvaise spirale. Car malgré les quatre défaites sur les cinq dernières confrontations, ils ont encore une chance de grimper au 4e, 5e ou 6e rang. Mais pour cela, il faudra gagner contre le SCO, d'ores et déjà maintenu.