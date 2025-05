À Monaco, Lacazette va chercher le cap des 200 avec l’OL

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Suspendu contre Lens dimanche dernier, Alexandre Lacazette retrouve le groupe de l’OL contre Monaco. En plus d’aider son équipe à prendre les trois points et à continuer d’y croire, le capitaine aimerait y ajouter un 200e but avec le club lyonnais.

Le scénario du match aurait-il été différent avec lui ? C’est une des questions qui se posaient après la défaite (1-2) de l’OL contre Lens. Suspendu contre les Sang et Or, le sens du but d’Alexandre Lacazette ainsi que son jeu en pivot ont fait défaut. Georges Mikautadze a certes encore marqué, mais le profil reste différent du capitaine lyonnais, surtout face à des blocs aussi compacts que celui des Lensois. La question ne se posera pas ce samedi soir (21h), au stade Louis II. Après avoir purgé son match de suspension lors de la dernière journée, Lacazette est bien de retour dans le groupe de l’OL pour affronter Monaco. Selon les dernières indiscrétions, il devrait même retrouver son brassard de capitaine et une place dans le onze concocté par Paulo Fonseca.

Un cap symbolique avant de partir comme en 2017 ?

En attendant de savoir s’il sera aligné d’entrée, Alexandre Lacazette n’a de toute façon qu’un seul objectif : se montrer décisif pour aider l’OL à prendre les trois points et continuer d’y croire pour la Ligue des champions. Une tâche qui s’annonce ardue et l’apport du numéro 10 ne sera pas de trop. Dans ce qui ressemble à ses dernières minutes sous le maillot lyonnais, Lacazette voudra également continuer à marquer l’histoire de l’OL. Si le symbole serait forcément beau d’y parvenir dans une semaine contre Angers, à domicile, au Parc OL, le gamin de Mermoz a clairement en tête la volonté de franchir ce cap des 200 buts avec son club formateur. Il ne lui en manque qu’un afin de revenir à 22 longueurs de Fleury Di Nallo.