Monaco avec Biereth mais sans Balogun contre l’OL

Pour affronter l’OL ce samedi (21h), l’AS Monaco pourra bien compter sur Mika Biereth. Le Danois est bien disponible au contraire de Folarin Balogun, touché à la cheville vendredi à l’entraînement.

Il avait de bons présages et la bonne nouvelle s’est confirmée ces dernières heures à Monaco. Adi Hütter espérait pouvoir compter sur Mika Biereth ce samedi (21h) contre l’OL et ce sera bien le cas. Sorti au quart d’heure de jeu contre Saint-Etienne, l’attaquant danois souffrait d’une blessure à la crête iliaque et restait incertain pour le rendez-vous contre la formation lyonnaise. Finalement revenu à l’entraînement collectif en fin de semaine, Biereth postulera bien ce samedi au stade Louis II et devrait certainement être titulaire.

Kehrer et Camara de retour

Pas forcément une bonne nouvelle pour l’OL et sa défense, en difficulté lors de ses dernières sorties. Si Hütter peut compter sur Biereth, l’entraîneur autrichien ne pourra pas l’associer à Folarin Balogun qui avait remplacé le Danois contre les Verts. La dernière séance d’entraînement a été fatale à l’international américain. Ce dernier a été touché à la cheville et ne pourra pas tenir sa place dans le groupe de l’AS Monaco pour affronter l’OL.

La compo probable de Monaco : Köhn - Teze, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Akliouche, Zakaria (cap.), Camara, Minamino - Embolo, Biereth