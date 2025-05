Mercato : après l’OL, Sage devrait retrouver un banc en France

Au chômage forcé depuis la fin de son aventure à l’OL en janvier dernier, Pierre Sage attend la fin de la saison pour reprendre du service. Cela devrait se faire en France, à écouter le principal intéressé.

Dans la mauvaise passe que vit actuellement l’OL dans cette fin de saison, son nom est forcément revenu. Avec l’absence de Ligue des champions qui pend au nez et les différentes erreurs tactiques de Paulo Fonseca, l’ombre de Pierre Sage a de nouveau ressurgi au-dessus de Décines et certains supporters. Le départ du natif de Lons-le-Saunier n’a toujours pas été digéré.

Pourtant, le coach assure de son côté être passé à autre chose avec le temps et les mois écoulés depuis son limogeage en janvier dernier. "Je suis vraiment dans l’après. J’ai d’abord eu une période où je me suis surtout occupé de comprendre ce qui s’était passé et de le digérer, même si finalement, c'est allé assez vite en termes de digestion, car les raisons de mon départ étaient assez claires et aujourd’hui, je m’occupe de l’après. Je rentre dans le money time", a-t-il assuré au Progrès à l’occasion d’une rencontre avec les jeunes footballeurs de Bourg Sud.

"Que des rumeurs pour le moment"

Ce money-time correspond bien évidemment à la fin de la saison sur le Vieux Continent et donc à un marché estival qui s’annonce brûlant. Après une pause forcée de quelques mois, l’ancien coach de l’OL est prêt à reprendre du service. Mais où ? En Angleterre, où il a pu recroiser Jake O’Brien, après un stage à Liverpool ? "C’est mon souhait, mais ce n’est pas la priorité absolue du moment. J’ai encore peu d’expérience en tant que coach professionnel. Mon parcours est surtout connu en France même si des clubs anglais s’intéressent à moi malgré tout."

Ayant des touches de l’autre côté de la Manche, Pierre Sage devrait pourtant reprendre du service en France, comme il l’a laissé entendre. "Il y a des chances que la France soit une destination rapide. J’ai toujours voulu entraîner en Ligue 1, ce que j’ai pu faire avec l’OL". Ces dernières semaines, Nantes, Reims, Lens, Rennes et Toulouse ont été plus ou moins associés à Pierre Sage mais "à l’heure actuelle, ce sont surtout des rumeurs. Les championnats vont se terminer et les choses vont se dessiner par la suite."