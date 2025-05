Ex-OL : Pierre Sage rend visite à Jake O’Brien à Everton

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’ancien défenseur de l’OL, Jake O’Brien, aujourd’hui à Everton, a reçu la visite lundi de Pierre Sage en Angleterre. L’Irlandais s’est affiché tout sourire sur ses réseaux sociaux avec son ancien entraîneur, sous les ordres duquel il a évolué la saison dernière.

Et s’il s’agissait des deux personnes qui manquent le plus à l’OL en ce moment ? Pierre Sage et son ancien défenseur Jake O’Brien ont sans aucun doute été deux des acteurs les plus importants de l’improbable remontée lyonnaise en Ligue 1 la saison dernière.

Parti cet été pour Everton, le défenseur irlandais aura grandement marqué les esprits entre Rhône et Saône. Son style rugueux, sa vitesse et sa capacité à marquer des buts (5 buts en 32 matchs) ont tout de suite plu. Mais entre 500 000 et 32 millions d’euros, il faut dire que la somme déboursée par les dirigeants lyonnais pour s’attirer ses services et ceux de Moussa Niakhaté était bien différente.

Un joueur et un entraîneur qui manquent aux supporters

Pour un rendement pourtant bien plus à l’avantage de l’Irlandais. Et il n’en fallait pas plus pour provoquer la nostalgie des supporters. Quant à Pierre Sage, il était aujourd’hui en visite du côté d’Everton pour des retrouvailles avec Jake O’Brien.

L’ancien footballeur de Molenbeek s’est empressé de le partager sur son compte X, posant tout sourire avec un maillot du club anglais et en compagnie de son ancien coach. Une photo et une phrase, "génial de vous avoir vu aujourd'hui", qui remémorent forcément de joyeux souvenirs au peuple rhodanien.