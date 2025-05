Jean-Michel Aulas dément vouloir procéder au rachat de l’OL

Jean-Michel Aulas, (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Jean-Michel Aulas a démenti lundi soir avoir sondé plusieurs hommes d’affaires, comme Xavier Niel, dans l’optique d’un rachat du club.

La mairie de Lyon en 2026 ou bien le club qu’il a lui-même bâti ? Ou bien les deux ? Les ambitions de Jean-Michel Aulas semblent multiples ces derniers temps. Voir potentiellement l’OL sombrer dans les échelons inférieurs du football français commencerait à sérieusement inquiéter l’ancien président du club rhodanien (1987-2023). Une crainte qui se renforce entre Rhône et Saône alors que la situation parait peu à peu échapper à l’actuel propriétaire lyonnais John Textor. Une menace de rétrogradation administrative, un contexte économique délétère où chaque jour est l’occasion de voir une sanction tomber contre l’OL…

Aulas a sondé Niel et des patrons lyonnais

Tous ces éléments font que Jean-Michel Aulas ne serait pas contre l’idée de reprendre les rênes de son ancien club, comme révélé par Olympique-et-lyonnais lundi soir lors de notre émission hebdomadaire "Tant qu’il y aura des Gones." En effet, selon nos informations, il aurait déjà sondé plusieurs hommes d’affaires lyonnais, ainsi que des figures influentes au niveau national, dans l’optique d'un rachat. Parmi eux, Xavier Niel, PDG de Free.

"Tout cela ne m’intéresse définitivement pas"

Mais le co-actionnaire minoritaire de la LDLC Arena, avec Jean-Michel Aulas, ne viendra pas. En effet, Xavier Niel a bien échangé il y a plusieurs mois avec son homologue, mais il voulait diriger seul. D’autant plus qu’il possède désormais le club de l’US Créteil-Lusitanos, en National 2. De son côté, l’ex-patron de l’OL s’est empressé de prendre la parole sur X en démentant notre information. "Il n’y a jamais eu de projet de ce type pour Holnest ni avec X Niel ni avec personne et les personnes qui font courir ce bruit ont sûrement intérêt à diffuser ce genre de fake news pour qui ? …. Tout cela ne m’intéresse définitivement pas !"