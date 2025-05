Lundi, Pierre-Antoine Dorival disputait son quart de finale de CAN U20 avec le Sénégal. Battu aux tirs aux buts par le Nigéria, le milieu de terrain de l’OL a manqué son penalty et est éliminé de la compétition.

C’est un tournoi à oublier pour le joueur de l’OL Pierre-Antoine Dorival. D’abord titulaire pour le premier match de poule de CAN U20 avec sa sélection sénégalaise, le milieu de terrain a ensuite été sorti à la mi-temps pour sa deuxième rencontre. Puis, il n’est même pas entré en jeu lors de l’ultime journée. Ce qui n’a pourtant pas empêché les Lionceaux de la Téranga de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Une qualification obtenue grâce à un match nul face à la Centrafrique (1 - 1) et une solide victoire contre la RDC (2 - 0). Les jeunes de Serigne Saliou Dia ont ainsi décroché la deuxième place du groupe C, derrière le Ghana. Ils affrontaient donc lundi le Nigéria pour une place dans le dernier carré. Mais le sort n’a pas souri aux Sénégalais. Emmenés aux tirs aux buts, ils se sont inclinés 3 - 1 sur la séance. Pierre-Antoine Dorival est lui entré en jeu à la 70e minute. Et il a manqué son penalty. De quoi clôturer une CAN qui ne lui laissera pas un grand souvenir sur le plan sportif.

Il n'y a plus de Lyonnais en lice

Reste à savoir si le numéro 10 de la réserve lyonnaise pourra être dans le groupe Pro 2 qui se déplacera à Thonon-Évian pour le dernier match de la saison ce week-end (17/05, 18 heures). Le timing pourrait être un peu juste. De son côté, le latéral tunisien de l’OL Wassim El Abrougui avait été éliminé avec les Aiglons de Carthage dès les phases de poules du tournoi. Et il n’aura pas à rejouer avec les U19 du club rhodanien derrière. Ils ont en effet disputé leur dernière rencontre de la saison le week-end dernier face à Clermont (défaite 3 - 0).