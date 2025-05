OL - Mercato : Tagliafico dans le viseur de la Real Sociedad ?

Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest) (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

En fin de contrat avec l’OL, Nicolas Tagliafico devrait disputer son dernier match contre Angers. Le latéral argentin est sur le départ et la Real Sociedad aurait fait part de son intérêt.

En s’inclinant contre Lens puis Monaco, l’OL n’a pas simplement perdu six points dans la course à la Ligue des champions. La formation lyonnais a dit adieux à cette compétition et aussi à une possibilité de convaincre certains joueurs de venir entre Rhône et Saône ou tout simplement d’y rester. C’est le cas de Nicolas Tagliafico, qui n’a jamais caché vouloir attendre la fin de la saison pour connaitre les objectifs futurs du club lyonnais. La saison prochaine pourrait se limiter à la Ligue Europa, Ligue Europa Conférence ou tout simplement sans Europe pour l’OL en cas de 7e place et d’une victoire de Reims en Coupe de France. Pas vraiment le plan de carrière voulu par Tagliafico qui va mettre les voiles dans les prochaines semaines. La venue d’Angers samedi (21h) devrait logiquement être le 102e et dernier match de l’Argentin sous les couleurs lyonnaises.

Pas d'Europe pour les Basques

Une vraie perte pour le club mais avec une fin de contrat le 30 juin prochain et une belle cote, Nicolas Tagliafico peut facilement prétendre à mieux à 32 ans. Le champion du monde n’a pas caché son attirance pour la Premier League avant de finir sa carrière en Argentine. Seulement, d’autres clubs tentent de séduire le numéro 3 lyonnais et notamment la Real Sociedad. El Desmarque avance que les Basques sont séduits par sa mentalité et son expérience, eux qui avaient déjà tenté le coup par le passé. Mais avec 12e place en Liga et pas d’Europe la saison prochaine, difficile de voir la Real prendre l’avantage sur ses concurrents dans le dossier Tagliafico.