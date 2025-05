OL : une nouvelle prime versée aux meilleurs clubs formateurs ?

Le duo Barcola – Lacazette à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lundi, l’Union des clubs européens a soumis l’idée d’une "prime de développement du joueur". Un nouveau mécanisme financier qui récompenserait les meilleures équipes formatrices, comme l’OL.

Le vivier régional a permis à l’OL de devenir l’un des plus grands centres de formation européens. Karim Benzema, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette… Les exemples sont nombreux pour illustrer la qualité d’accompagnement du club rhodanien pour ses jeunes. Mais une bonne équipe formatrice n’est pas toujours une équipe qui côtoie les sommets du football européen. L’OL n’est d’ailleurs pas étranger à ce phénomène depuis plusieurs années. Et le syndicat des "petits clubs" européens (UEC) l’a bien compris.

5% des revenus UEFA reviendraient aux clubs formateurs

Afin de récompenser ces formations qui envoient bon nombre de leurs pépites disputer les plus grands matchs européens, l’instance a ainsi proposé une nouvelle indemnité. Et ce, en plus des dotations déjà existantes comme les indemnités de formation ou encore la contribution de solidarité, versées par la FIFA. L’UEC a soumis l’idée de mettre en place une "prime de développement du joueur", selon L’Équipe.

Celle-ci serait reversée aux clubs formant les meilleurs éléments, en fonction des revenus UEFA des équipes dans lesquelles ils évoluent par la suite et de leur temps de jeu lors des compétitions européennes. Selon l’organisme dirigé par William Martucci, un pourcentage de 5% tiré de ces deux aspects permettrait de récompenser justement les plus petits clubs formateurs.

L’OL aurait pu tirer 2,2 millions d’euros en 2024 grâce à cette prime

Pour l’heure, il s’agit simplement d’une idée suggérée par l’UEC à l’UEFA. Le projet a également été présenté tout récemment à la Commission européenne. Mais s’il venait à se concrétiser, il serait certainement bénéfique pour l’OL. Puisqu'il fait partie des clubs européens ayant propulsé le plus de jeunes talents. En effet, si l’on se base sur une simulation de calcul sur l’exercice 2023-2024, la formation rhodanienne aurait pu toucher 2,2 millions d’euros grâce à cette prime. Un montant majoritairement permis grâce au transfert de Bradley Barcola au PSG. En tout cas, cette somme serait certainement aujourd’hui bien accueillie par John Textor.