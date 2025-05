Rayan Cherki lors d’OL – Brest (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa, Rayan Cherki a enfin explosé cette saison avec l'OL. Le joueur offensif ne veut pas rentrer dans une case et garder l'insouciance de son jeu.

Onze offrandes en Ligue 1, huit en Ligue Europa. Cette saison, Rayan Cherki a régalé ses coéquipiers, au point d'avoir réussi à décrocher les deux titres honorifiques de meilleur passeur dans ces compétitions. A 21 ans, le numéro 18 a fait ce que les supporters de l'OL attendaient de lui : devenir un joueur décisif pour le bien collectif et ce n'est pas Nicolas Puydebois qui va s'en plaindre. "Il est celui par qui la lumière est venue dans le jeu lyonnais cette saison", a avoué notre consultant dans "Tant qu'il y aura des Gones", lundi. En régulier sur l'entièreté d'une saison, Rayan Cherki a fait taire ses détracteurs. "Je suis critiqué depuis que j’ai 16 ans pour des choses qui n’ont jamais existé, qui n’existeront jamais. J’ai suivi mon plan, a-t-il confié dans un entretien au magazine Booska-P. Celui que j’avais mis en place dans ma tête, avec mes proches. J’ai fait le dos rond quand il fallait faire le dos rond."

"Donner du plaisir au public"

Porté aux nues dès sa plus tendre enfance, Rayan Cherki a eu du mal à éclore avec des promesses longtemps non tenues. Il faudra désormais confirmer la saison prochaine, très certainement loin de l'OL, mais le néo-international ne veut pas se renier. "Il y a eu beaucoup de critiques à mon égard parce que je ne veux pas ressembler à tous les robots qu’on essaye de produire maintenant. Je veux être moi-même". Un style de jeu qui a eu ses défauts, mais qui a fait le bonheur des Lyonnais en 2024-2025. C'est peut-être là le plus important pour Cherki qui a toujours avoué "vouloir avant tout donner du plaisir au public".