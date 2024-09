Ligue 1 : Lens sans Kevin Danso pour recevoir l'OL ?

Après son transfert avorté à la Roma, Kevin Danso suit une minutieuse série de tests médicaux. Il devrait manquer la réception de l'OL dimanche.

Avant la trêve internationale, l'Olympique lyonnais avait retrouvé un peu d'allant offensif après deux rencontres sans marquer. En trouvant la faille quatre fois contre Strasbourg (4-3), les Rhodaniens se sont un peu rassurés, ce qui n'est pas du luxe lorsqu'on voit le calendrier qui les attend. Dimanche déjà, ils iront à Lens pour la grosse affiche du week-end (20h45). Une partie à laquelle ne prendra sans doute pas part le défenseur Kevin Danso.

Plutôt une bonne nouvelle pour l'OL, tant l'Autrichien a montré qu'il était devenu un véritable roc défensif ces dernières saisons. Des performances qui ont d'ailleurs attiré de grandes écuries, à l'image de l'AS Roma, qui était proche de le recruter lors du mercato estival. Mais suite à la visite médicale, le transfert a été annulé, provoquant la colère du footballeur de 25 ans.

Danso n'a pas repris l'entraînement

Depuis, le Lensois n'a pas repris l'entraînement. Il a suivi un protocole médical assez important avant de reprendre le chemin des terrains. Cela ne sera a priori pas lors de la quatrième journée. Resté dans le Nord pendant la coupure, Danso a été pressenti pour rejoindre malgré tout la sélection autrichienne si les délais le permettaient. Ce n'est pas le cas, puisque la Fédération espérait obtenir les résultats des examens ce mercredi.

Outre le défenseur central, les Sang et Or pourraient également être privés ce week-end de Jimmy Cabot (genou), Anass Zaroury (entorse à la cheville) et Andy Diouf (adducteurs). Ce dernier a dû déclarer forfait avec les Espoirs français pour les matchs contre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. En revanche, le latéral Deiver Machado sera disponible, ayant purgé sa suspension contre Monaco.