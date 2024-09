Anthony Lopes face à Devier Machado lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche 15 septembre, l'OL ira à Lens lors de la quatrième journée de Ligue 1. A cette occasion, les Lensois retrouveront leur défenseur Deiver Machado.

Dans ce début de saison difficile, aussi bien au niveau des résultats que pour le calendrier, l'OL voyagera à Lens le dimanche 15 septembre. Une affiche en prime time puisque prévue à 20h45, en clôture du week-end de Ligue 1. Après la trêve internationale qui commencera lundi et animera la planète football, les hommes de Pierre Sage auront un gros rendez-vous dans quinze jours afin d'essayer de confirmer leur succès péniblement arraché face à Strasbourg vendredi (4-3).

Un match de suspension

Malgré son élimination en Conference League en milieu de semaine, le club nordiste réalise plutôt un bon début de saison puisqu'il a gagné ses deux premiers matchs de championnat. Ayant dominé Angers (0-1) puis Brest (2-0), il se rend à Monaco ce dimanche pour la troisième journée (15 heures). Pour ce choc, Will Still sera privé d'un élément important de son groupe, Deiver Machado. Le latéral gauche a écopé d'un match de suspension après le carton rouge récolté face aux Brestois.

Le Colombien ne sera pas absent bien longtemps puisque dès la rencontre suivante, il pourra réintégrer l'effectif lensois. Le joueur de 30 ans sera donc disponible pour affronter l'Olympique lyonnais. De son côté, l'effectif rhodanien ne comptera aucun suspendu pour ce déplacement chez les Sang et Or. Sur le plan médical en revanche, il faudra suivre l'état de Nicolas Tagliafico, forfait avec l'Argentine et blessé depuis plusieurs semaines, ainsi que d'Ernest Nuamah, touché à la cuisse contre l'ASM (0-2).