Plusieurs jeunes de l'OL retenus en sélection

Haktan Sener, Alejandro Gomes Rodriguez et Tiago Gonçalves porteront le maillot de leur équipe nationale durant la trêve.

Chez les Français, ils seront deux à évoluer dans les équipes nationales : Saël Kumbedi (U20) et Enzo Molebé (U18). On peut aussi évoquer Malick Fofana avec la Belgique U21. Mais ils seront un peu plus que trois membres de l'OL à garnir les rangs des sélections de jeunes lors de trêve internationale. En effet, trois autres garçons ont été convoqués pour représenter leur pays.

Certains, d'ailleurs, retrouveront Molebé lors du bien connu Tournoi de Limoges, réservé aux U18. Pour le Portugal, en premier lieu, le milieu de terrain offensif Tiago Gonçalves (2007, joue avec les U19), qui évoluera au sein d'une solide équipe portugaise. Elle défiera l'Angleterre le 4 septembre, les Bleuets le 6 puis la Suisse le 8.

Gomes Rodriguez surclassé avec les U18 anglais

L'autre élément de l'Olympique lyonnais disputant cette compétition, le troisième donc, est l'Anglais Alejandro Gomes Rodriguez (16 ans). Surclassé avec les Youngs Lions, l'attaquant défiera les Portugais, avant de croiser le fer avec la Suisse (6 septembre) puis la France (8 septembre). Il manquera donc la troisième journée de National 3 avec la réserve rhodanienne face à Chassieu-Décines (7 septembre), après son entrée en jeu samedi contre Seyssinet (7-1).

Enfin, Haktan Sener (17 ans) rejoindra lui la Turquie U18. Il prendra part à un tournoi en République tchèque du 3 au 9 septembre.