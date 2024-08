L'OL ira à Lens le dimanche 15 septembre à 20h45

Tagliafico (OL) et Frankowski (Lens) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un nouveau dimanche soir de foot avec l'OL. Le 15 septembre, les Lyonnais voyageront à Lens à 20h45 pour la quatrième journée.

Après Rennes en ouverture du championnat (3-0), et probablement avant de recevoir Marseille la semaine suivante, l'OL aura à nouveau l'honneur de jouer un dimanche soir, en clôture d'une journée de Ligue 1. Ce sera ici la quatrième, juste au retour de la trêve internationale. Un gros défi attend les protégés de Pierre Sage, puisqu'ils se déplaceront à Lens, dans le toujours redoutable stade Bollaert-Delelis.

Une affiche que la LFP a programmée le 15 septembre à 20h45. Entre son succès difficilement arraché contre Strasbourg vendredi (4-3) et sa future rencontre, l'Olympique lyonnais aura donc 15 jours complets pour se préparer, sans compter le jour du match. D'ici là, il faudra composer avec l'absence des quelques internationaux partis avec leur sélection, et surtout travailler encore et toujours au vu des lacunes observées face aux Alsaciens.

Match à voir sur DAZN

Le duel face aux Lensois sera diffusé sur DAZN, une habitude à prendre désormais. Avec seulement trois points dans la besace sur neuf possibles, les Rhodaniens seraient bien inspirés de ramener un résultat positif de ce voyage chez les Nordistes, sous peine de replonger après avoir à peine sorti la tête de l'eau. L'an dernier, les Sang et Or, qui ont à présent Will Still sur leur banc, avaient battu deux fois l'OL (3-2) et (0-3).