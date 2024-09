Bastien Dechepy arbitrera Lens - OL

Ce dimanche (20h45), l'OL retrouve la compétition avec un déplacement à Lens pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. La rencontre à Bollaert sera arbitrée par Bastien Dechepy.

Après deux semaines de trêve et une certaine attente chez les supporters, la Ligue 1 est de retour ce week-end. Vainqueur de Strasbourg fin août, l’OL se déplace à Lens, dimanche à 20h45. Un rendez-vous important pour les joueurs de Pierre Sage puisqu’il intervient après la fin du mercato et donc des nouvelles arrivées comme Wilfried Zaha, Jordan Veretout ou encore Warmed Omari. Ces nouveaux renforts vont-ils connaitre leur première sous le maillot lyonnais ? Il est très probable, reste à savoir si ce sera en qualité de titulaire ou en rentrant en cours de jeu. Quoi qu'il en soit, l’OL n’a pas d’autres choix que de livrer une grosse prestation à Bollaert afin de lancer définitivement leur saison.

En plus de Lens, l’OM, l’Olympiakos et Toulouse sont au programme de cette deuxième quinzaine de septembre. Pour ce retour de la Ligue 1 à Bollaert, Bastien Dechepy a été désigné comme l’arbitre de cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1. La saison dernière, il avait notamment arbitré Nice - OL. Il sera accompagné par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert. Mikael Lesage sera le quatrième arbitre tandis que Yohann Rouinsard et Mathieu Grosbost seront en charge de la VAR.