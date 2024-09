Niakhaté (OL) titulaire et vainqueur avec le Sénégal

Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Après le nul contre le Burkina Faso, le Sénégal s’est bien repris contre le Burundi avec une courte victoire 1-0. Moussa Niakhaté a joué les 90 minutes.

Fin de la trêve internationale pour Moussa Niakhaté. Le défenseur central est attendu dans les prochaines heures à Lyon pour reprendre l’entraînement avec l’OLen vue du déplacement à Lens, dimanche (20h45). Avant de retrouver ses coéquipiers entre Rhône et Saône, le Sénégalais avait un dernier match à disputer avec sa sélection dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Tenu en échec par le Burkina Faso lors de la première journée, le Sénégal s’est bien repris contre le Burundi. Si les hommes d’Aliou Cissé n’ont pas été sensationnels, ils ont assuré l’essentiel avec une courte victoire qui les propulse en tête de leur groupe. L’ancien Marseillais Ismaïla Sarr a inscrit l’unique but tandis que Moussa Niakhaté a joué l’intégralité de la rencontre.

90 minutes pour Caleta-Car

De retour à Lyon, le Lion de la Teranga retrouvera son compère de défense Duje Caleta-Car. Le Croate en a fini avec la trêve depuis dimanche soir et le deuxième match de Ligue des Nations de la Croatie. Logiquement battus par le Portugal, les Vatreni ont relevé la tête contre la Pologne à domicile avec un but de Luka Modrić. Après une mi-temps lors de la première journée, Caleta-Car a enchaîné avec 90 minutes à l’Opus Arena d’Osijek.