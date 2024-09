OL - Ligue 1 : Clinton Mata premier aux interceptions

Clinton Mata face à Munetsi lors de Reims – OL (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Après trois journées, Clinton Mata est le joueur de Ligue 1 ayant réalisé le plus d'interceptions avec une moyenne de trois par match.

Comme beaucoup de Lyonnais, Clinton Mata n'est pas vraiment à la fête en ce début de saison. En difficulté défensivement, le latéral droit ou défenseur central a par exemple été fautif face à Strasbourg sur le premier but adverse (4-3). Mais cela n'empêche pas l'ancien joueur de Bruges de s'illustrer dans un domaine bien précis, celui des interceptions.

En effet, après trois journées - le classement est donc à relativiser - le footballeur de 31 ans est l'élément de Ligue 1 ayant chipé le plus de ballons. Avec un total de neuf balles volées, soit trois par rencontres, il devance pour le moment le Parisien Willian Pacho (8), ainsi que le Marseillais Pierre-Emile Højbjerg (7), le Nantais Nathan Zézé (7) et le Brestois Julien Le Cardinal (7).

Mikautadze actif mais imprécis

On peut d'ailleurs ajouter qu'il n'est pas le seul Rhodanien à figurer dans le tableau des statistiques fourni par la LFP. Georges Mikautadze, toujours en quête de sa première réalisation avec l'OL, est le troisième joueur avec le plus de tirs tentés (10). Il se classe derrière Florian Sotoca (13), qu'il retrouvera dimanche lors de la quatrième journée, mais aussi Ludovic Blas (Rennes, 12), Mason Greenwood (OM, 11) et Amine Gouiri (Rennes, 11).

Chez les gardiens, même s'il a encaissé huit buts depuis le lancement de l'exercice 2024-2025, Lucas Perri a plusieurs fois sauvé les meubles. Il compte 14 arrêts (4,7 frappes bloquées par match). Seuls Yehvann Diouf (Reims, 17) et Karl-Johan Johnsson (Strasbourg, 16) ont réalisé plus de parades.