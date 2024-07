Échaudé notamment par le précédent Boateng, l’OL ne veut plus être confronté à des recrues dans l’œil du cyclone. Misant sur l’état d’esprit, le club n’a aucun intérêt à s’activer sur la piste Mason Greenwood.

À Marseille, c’est un dossier qui est en train de mettre la ville sens dessus dessous. Depuis plusieurs jours, le nom de Mason Greenwood est associé à celui de l’OM pour un renfort estival. Sur le papier, la possibilité d’attirer un ancien grand espoir du foot anglais et qui s’est relancé la saison dernière à Getafe est alléchante. Sauf que l’attaquant de Manchester United traîne derrière lui des casseroles extrasportives assez effroyables qui ont poussé de nombreux supporters marseillais à s’opposer à cette venue.

Dans le rang du club marseillais, on noie pour le moment le poisson, à l’image de la sortie médiatique de Roberto De Zerbi. Et comme les discussions semblent traîner en longueur, voilà qu’a surgi le potentiel intérêt de l’OL pour la piste Greenwood d’après Foot Mercato. Le club lyonnais est certes à la recherche d’un renfort offensif, mais ce dossier, qui a été proposé à bien d'autres clubs, n’a aucunement le visage de celui qui peut être conclu.

L'homme tout aussi important que le joueur dans le processus

Pourquoi ? Parce que l’Anglais fait désormais partie des profils dont la direction lyonnaise ne veut plus entendre parler. Accusé de tentative de viol et d'agression et passé par la case prison pour cette affaire, Mason Greenwood a à présent une étiquette accrochée derrière lui, bien que les poursuites aient été abandonnées. Seulement, l’OL ne veut clairement plus revivre l’épisode Jérôme Boateng, même si l’on avait juré au club ne pas être au courant du procès qui allait s’ouvrir contre l’Allemand à l’été 2021.

Non pas que l’ancienne était plus conciliante, mais l’arrivée de la nouvelle direction a entraîné quelques changements sur les profils ciblés. Dès sa prise de fonction, Laurent Prud'homme avait clairement mis en avant l'aspect humain, notamment au moment de l'imbroglio sur l'arrivée de Benrahma. John Textor, qui peut être critiqué sur d'autres aspects, y accorde une vraie importance et a mis son veto dans l'affaire. En plus de l’intérêt sportif, l’OL souhaite recruter un homme en plus du joueur. Il n’y a d’ailleurs qu’à voir les recrues de l’hiver dernier ou de cet été pour comprendre que l’état d’esprit est également primordial dans le recrutement lyonnais depuis quelques mois. Pour Greenwood, l’OL passera son tour.