Mercato : pisté par l’OL, Ndidi va prolonger à Leicester

Cible pour un renfort au milieu de terrain, Wilfred Ndidi ne rejoindra pas l’OL. Le Nigérian va finalement poursuivre l’aventure à Leicester avec qui il va prolonger.

Il n’y aura pas de deuxième Nigérian dans les rangs de l’OL cette saison. En attendant le sort réservé à Gift Orban après six premiers mois compliqués dans la capitale des Gaules, Wilfred Ndidi ne rejoindra lui pas le club lyonnais. Faisant partie des cibles explorées pour renforcer l’entrejeu, notamment derrière Nemanja Matic, le milieu va très prochainement signer un nouveau contrat avec Leicester. Libre depuis le 30 juin, le Nigérian va donc faire le choix de la continuité plutôt que de découvrir un nouveau club. Le retour en Premier League des Foxes a forcément joué un rôle dans cette prolongation et c’est une piste qui s’envole pour l’OL.

Le milieu, chantier prioritaire désormais ?

Après avoir recruté dans le secteur défensif avec Niakhaté et Abner, Pierre Sage sait que son effectif est encore bancal dans certains secteurs et particulièrement celui du milieu de terrain. Ce dernier pourrait subir quelques modifications durant l’été (Caqueret, Lepenant, Mangala ?) et des renforts sont attendus. Que ce soit avec un milieu créatif pour accompagner les attaques ou un milieu défensif pouvant évoluer comme sentinelle afin de faire souffler plus facilement Matic. Ce sont à présent les profils prioritaires recherchés, même si à l’instant T, l’entrejeu lyonnais est assez fourni en quantité.