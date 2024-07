Les équipes professionnelles de l'OL ont fait leur retour à l’entraînement ces derniers jours. Pour la réserve, Gueïda Fofana a fixé le rendez-vous à ce jeudi 11 juillet.

Pour certains éléments du groupe Pro 2, la rentrée des classes a été un peu avancée. Vendredi dernier, Chaïm El Djebali, Romain Perret, Enzo Molebé ou encore Matéo Pereira ont été conviés à la reprise du groupe professionnel de Pierre Sage. Ils étaient également de la partie durant le week-end et en ce début de semaine. Malgré les quelques retours internationaux à l'OL depuis lundi, ils n’ont pas été mis de côté par l’entraîneur lyonnais qui va faire appel à eux pour le premier rendez-vous de l’été, samedi face à Chassieu-Décines au GOLTC (19h).

Seront-ils de la partie pour le stage en Autriche prévu à partir du 15 juillet ? Rien d’acté encore, mais la logique voudrait que oui. Toutefois, cette mise en bouche va leur permettre d’avoir une petite avance sur leurs coéquipiers du groupe Pro 2. En effet, la réserve ne fait sa rentrée que ce jeudi 11 juillet, soit plus d’un mois avant la reprise du championnat. La 1re journée de National 3 est programmée pour le week-end du 25 août. Pour cette nouvelle saison, Gueïda Fofana va devoir composer avec un groupe qui a connu plusieurs mouvements.

De nombreux départs dans le groupe

Certains éléments des U19 comme Erawan Garnier vont faire partie intégrante du projet cette saison, mais l’entraîneur de la réserve a vu plusieurs éléments partir. Ceux en fin de contrat comme Philippe Boueye, Djibrail Dib ou encore Gwendal Degorce et ceux partis gagner en expérience. Islam Halifa a été envoyé en prêt à Molenbeek et a été imité par Achraf Laaziri, mercredi. Deux éléments qui avaient fait leur trou au sein de la formation lyonnaise ces deux dernières années. Téo Barisic pourrait lui partir du côté du GOAL FC, si le club rhodanien est repêché en National, d'après les informations d'Olympique-et-Lyonnais. Qu’en sera-t-il pour un joueur comme Mohamed El Arouch, qui n’a pas pris part au début de la préparation chez les pros ?

Le mystère plane au-dessus du prometteur milieu, qui a connu une saison dernière galère. Quoi qu'il en soit, les prochains jours devraient permettre à Gueïda Fofana et son groupe d'en savoir plus sur les objectifs à venir. Tombés dans le groupe le plus relevé de National 3 il y a un an, les jeunes Lyonnais avaient rapidement accroché leur maintien mais jamais été en capacité à jouer la montée en N2. Auront-ils un peu plus de chance cette année ? Pour répondre au défi imposé par le cinquième échelon du football français, la réserve continuera à se frotter à des formations anglaise. En effet, pour la deuxième saison consécutive, l'OL a fait le choix de jouer la Premier League International Cup plutôt que de rejoindre la Ligue des Espoirs créée ces dernières semaines entre réserves françaises.

Du mouvement aussi en dessous

Le groupe de National 3 lancera en tout cas les hostilités concernant la reprise au sein de l’OL Académie. La réserve sera imitée une semaine plus tard par les U19 et les U17 qui ont connu quelques bouleversements également. Coach de l’équipe de Gambardella la saison dernière, Amaury Barlet redescend d’un cran chez les U17 tandis que Jordan Gonzalez fait le chemin contraire. Les deux équipes reprendront à Meyzieu le mercredi 17 juillet.