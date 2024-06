OL Académie : Erawan Garnier signe un contrat stagiaire

À son avantage avec les U19 puis la réserve, Erawan Garnier a convaincu la direction de l’OL. Le jeune international U20 thaïlandais a signé un contrat stagiaire de deux saisons.

Comme l’ensemble de la formation d’Amaury Barlet, Erawan Garnier aurait certainement aimé que la saison s’étire encore un peu plus. Malheureusement, après une qualification in extremis, les U19 de l’OL ont subi la loi du PSG en quarts de finale des play-offs. Une élimination qui a sonné le début des vacances pour les jeunes Lyonnais et la fin de l’aventure dans cette catégorie pour certains. La saison prochaine, Erawan Garnier sera toujours éligible pour redescendre jouer avec sa génération en championnat, mais c’est bien du côté de la réserve que le gaucher devrait logiquement évoluer.

Capable d'évoluer à plusieurs postes

Il a déjà goûté au National 3 lors de la deuxième partie de saison et s’en est plutôt bien sorti. Ses prestations remarquées lui ont valu d’être appelé chez les U20 puis les U23 thaïlandais avec notamment la Coupe d’Asie. Cela lui a aussi permis de taper dans l’œil de la direction de l’OL qui a décidé de récompenser le jeune Lyonnais.

Avant de partir en vacances, Erawan Garnier a signé un contrat avec son club formateur. Pas un contrat professionnel, mais un contrat stagiaire qui s’étire sur deux saisons. Capable de jouer à plusieurs positions sur le front de l’attaque et même piston, le natif de Caluire a des arguments à faire revendre. À lui d’en tirer les bénéfices nécessaires pour se faire une place au soleil à l’OL.