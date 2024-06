Après avoir passé sans encombre son pré-barrage, l’OL Futsal s’attaque à un nouveau défi ce samedi 16h à Pont-de-Chéruy. Contre le Nice Futsal Club, le club lyonnais a deux matchs pour valider sa montée en D2.

C’est un défi de taille qui attend les joueurs de David Touré ce samedi à Décines. Après avoir pris le meilleur sur Bordeaux Coq Rouges la semaine dernière (3-9) en pré-barrage, l’OL Futsal est face à son destin. Dans son désir de développement et d’accession à la D2, la formation lyonnaise n’a pas cinquante solutions : il lui faudra disposer du Nice Futsal Club à l’issue de la double confrontation. La première manche a lieu ce samedi à 16h, non pas à Décines mais à Pont-de-Chéruy, avec le barrage aller. Pour les coéquipiers de Jules Casamayou, le duel s’annonce compliqué et à la fois excitant.

Les Niçois invaincus en saison régulière

Battu à une seule reprise en championnat, l’OL Futsal va se confronter à une formation qui a fait encore mieux sur la saison régulière. Les Niçois ont terminé invaincus avec 18 victoires et 2 nuls. Ils ont surtout inscrit la bagatelle de 188 buts pour seulement 28 encaissés. Le défi s’annonce de taille mais peut-être bien que le niveau de Régional 1 est un cran au-dessus en Auvergne-Rhône-Alpes que dans le sud de la France… En tout cas, les joueurs de l’OL Futsal devront être au moins à 100% pour pouvoir continuer à rêver d’une montée.