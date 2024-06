Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Arrivé cet hiver, Nemanja Matic a été l'une des figures du renouveau de l'OL. À l'issue de la saison, son bilan est positif, même si le milieu de terrain rhodanien a eu du mal en fin d'exercice.

Lorsqu’on dresse le bilan de fin de saison de Nemanja Matic, l’ambiguïté réside. Tantôt ses débuts frôlaient le sans-faute, tantôt la fin de saison n’a pas été de bon augure pour le relayeur rhodanien. En même temps, l’exercice 2024-2025 n’était pas de tout repos pour l’ancien rennais. Nemanja Matic entamait un début de saison prolifique avec le club breton (3 offrandes en 6 matchs de Ligue Europa). Mais au vu des soucis de scolarisation de ses enfants, le mal-être émergeait peu à peu au sein du foyer familial dans le nord de la France. Faisant des siens sa priorité, l’international serbe était contraint de trouver un nouveau défi lors de la mi-saison. En pleine situation critique, l’OL était parvenu à convaincre l’ancien milieu de terrain de la Roma d'intégrer le club rhodanien.

Le régulateur du jeu lyonnais

À l'issue d’une première partie d’exercice déplorable, Alexandre Lacazette et ses partenaires fonçaient tout droit vers la Ligue 2. L’effectif lyonnais manquait terriblement de solidité et enchaînait les désillusions au cours des rencontres. Le jeu des Rhodaniens était bien trop fébrile à tous les niveaux et notamment dans l’arrière-garde. Le besoin d’expérience et de stabilité se faisait, alors, plus ressentir que jamais. Qui mieux qu’un joueur passé par de grandes écuries européennes (Chelsea, Manchester United) pour remédier à cela ?

Nemanja Matic prenait, donc, place au sein du groupe confectionné par Pierre Sage. Après une première apparition réussie face à l’OM (1-0), le Serbe avait été tout de suite adopté par les joueurs et le peuple lyonnais. Faisant preuve d’une grande sérénité balle au pied et d’une justesse dans les transitions (85% de passes réussies), le milieu de terrain de 35 ans enchaînait les bonnes impressions. Des performances de taille qui lui ont valu le statut de titulaire indiscutable (19 matchs sur 19, 1534 minutes disputées).

De bonnes statistiques

Si l’on s'arrête sur les statistiques, le bilan de fin de saison du Serbe est alarmant. Car il ne comptabilise aucun but et aucune passe décisive. Mais les fins connaisseurs du ballon rond vous diront tout le contraire. Et à juste titre. Le natif de Vrelo s’est imposé comme l'une des pièces maîtresses du jeu lyonnais. Faisant la paire avec Maxence Caqueret qui se montrait très offensif cette saison, Matic optait, lui, pour une présence appuyée dans sa moitié de surface. Avec comme ambition de réguler sa défense et de lui apporter un soutien, ô combien important. De plus, l’international serbe ne laissait rien passer et faisait office de mur pour son équipe. Ces statistiques parlent pour lui. Il cumule la bonne dynamique de 129 récupérations et 59% de ses duels remportés (69/116).

Une fin de saison à la baisse

Malgré ses nombreuses bonnes prestations, Nemanja Matic a été en deçà sur la fin de saison. Rien de catastrophique, mais le milieu de terrain de 35 ans manquait quelquefois de lucidité. À l'image de son match décevant face au PSG (1-4) au Parc des Princes, où il avait notamment inscrit un but contre son camp à la 3e minute de jeu. Face à des équipes adverses mettant plus de pression, le Serbe a été bien plus en difficulté. Au terme d'une saison riche en émotions, Matic a malgré tout fait grand bien à l'OL.