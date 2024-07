Noël Tosi, nouveau coach du GOAL FC, a annoncé la venue de quatre joueurs en prêt en cas de repêchage en National. Selon nos informations, l’un d’eux devrait être Téo Barisic, le latéral de l’OL qui vient de passer professionnel.

National ou National 2 ? À l’heure où la reprise va bientôt sonner, le GOAL FC ne sait toujours pas dans quelle division il évoluera lors des prochaines semaines et mois. Si sur le terrain, le club de l’ouest lyonnais n’a pas réussi à accrocher son maintien en National, il espère toujours pouvoir compter sur certaines décisions de la DNCG pour rester au troisième échelon national. En plus des retombées économiques non négligeables, la décision tant attendue aura aussi des conséquences sur la suite du mercato du GOAL FC. Ayant perdu certains éléments importants comme Antoine Philippon ou Florian Raspentino, le club a réussi à prolonger Enzo Reale malgré l’incertitude autour du projet sportif. D’ailleurs, plusieurs recrues seraient en salle d'attente si l’on en croit les propos de Noël Tosi.

Capable d'évoluer à droite comme à gauche de la défense

Le nouveau coach du GOAL FC a annoncé que quatre joueurs débarqueraient en prêt, à l’unique condition que le club soit repêché en National. Deux éléments viendraient du FC Metz, l’un de l’OM et le dernier… de l’OL. Selon nos informations, le fameux "défenseur latéral" cité par Tosi n’est autre que Téo Barisic. Ce dernier vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur jusqu’en juin 2025 et pourrait donc aller s’aguerrir deux niveaux au-dessus de la réserve lyonnaise, qui évolue en National 3. Mais rien ne sera acté avant d’en savoir plus sur l’avenir proche du GOAL FC.