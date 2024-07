Actuellement présent aux États-Unis pour disputer la Copa América, Lucas Paqueta pourrait bien retrouver le championnat brésilien. Flamengo serait entré en négociations avec West Ham pour rapatrier le milieu offensif.

West Ham se frottait déjà les mains. Malgré une saison à huit buts et sept passes en 43 rencontres, Lucas Paqueta continuait de jouir d’une belle cote sur le marché des transferts. Avec Manchester City en embuscade, les Hammers se voyaient déjà toucher le pactole avec le milieu brésilien. Sauf que la FA est passée par là et les soupçons de triche avec des cartons pris sciemment pour aider ses amis à gagner des paris sportifs ont tout mis en stand-by. Paqueta risque une suspension à vie d’évoluer en Premier League et Manchester City attend forcément le verdict final avant de passer à l’action. S’il assure n’avoir rien à se reprocher, Lucas Paqueta est malgré tout dans de sales draps et Flamengo aimerait en profiter. Globoesporte annonce en effet que le club brésilien tente de rapatrier le milieu offensif cet été.

Vendu 43 millions plus 18 millions de bonus en 2022

Participant actuellement à la Copa América avec le Brésil, Paqueta est dans le flou. Face à l’enquête qui pèse au-dessus du numéro 8 brésilien, Flamengo aimerait un prêt et a déjà entamé les discussions avec West Ham, mais l’affaire pourrait se faire avant tout autour d’un transfert sec. Une situation qui n’arrange pas vraiment les affaires de l’OL. En effet, le club avait intégré un intéressement de 10% sur une potentielle plus-value au moment de son départ à l’été 2022.

Or, s’il rejoint définitivement Flamengo, le montant du transfert devrait largement être en dessous de ce qui se tramait entre Manchester City et West Ham. Il était question de payer la clause de 100 millions d’euros, ce qui aurait fait 60 millions en plus-value et donc six millions dans les caisses lyonnaises. Aujourd’hui, c’est à se demander s’il y en aura une après que Paqueta a été vendu 43 millions d’euros (+18 de bonus) il y a deux ans…