OL Académie : Boueye annonce son départ du club

Mamadou Sarr, Achraf Laaziri et Philippe Boueye avec la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

En fin de contrat avec l’OL, Philippe Boueye ne prolongera pas l’aventure. Après douze ans au club, le défenseur de 20 ans n’a pas été conservé et quitte son club formateur.

Il n’a pas eu la chance de pouvoir disputer un match professionnel avec l’OL, mais Philippe Boueye gardera très certainement en tête cet amical contre le Dynamo Kiev lors de la préparation estivale 2022-2023. Face à la large revue d’effectif de Peter Bosz, le défenseur avait profité de la seconde période réservée aux jeunes de l’Académie pour se mettre en évidence. Une frappe lointaine qui avait fait mouche et qui restera forcément comme l’un des très grands moments de l’aventure lyonnaise de Boueye. Car cette dernière a pris fin en même temps que la dernière rencontre de National 3.

International U23 avec le Niger

Comme il l’a annoncé sur son compte Instagram, Philippe Boueye ne sera pas présent à la reprise de l’entraînement de la réserve courant juillet. Sous contrat stagiaire depuis l’été 2021, l’international U23 nigérien n’a pas été prolongé par l’OL. Il fait partie des nombreux éléments de l’Académie à ne pas être conservés par le club lyonnais et à 20 ans (génération 2003), le défenseur est désormais à la recherche d’un nouveau défi. Pas épargné par les blessures cette saison, celui qui a porté à de nombreuses reprises le brassard de capitaine de la réserve tourne donc le dos à douze saisons à l’OL mais "restera à jamais un Gone, rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais est notre cœur", a-t-il terminé son message.