Libre suite à la relégation de Salernitana, Jérôme Boateng va découvrir un nouveau pays. Le défenseur allemand s’est engagé avec le LASK, troisième du dernier championnat autrichien.

À la différence de l’été dernier, Jérôme Boateng n’a pas perdu de temps cette année. La saison de Serie A à peine terminée et la relégation de Salernitana du même coup, l’Allemand a déjà trouvé un point de chute. L’ancien de l’OL s’est engagé avec le club autrichien de LASK pour les deux prochaines saisons. En fin de contrat en Italie après seulement quelques mois de contrat, Boateng va découvrir un quatrième pays en rejoignant le troisième du championnat cette saison derrière le Sturm Graz et le RB Salzburg.

Sept petits matchs en Italie

À 35 ans, il s’offre un nouveau défi en Europe et ne succombe toujours pas à l’appel d’une retraite dorée au Moyen-Orient ou dans un championnat exotique. C’est ce qu’a laissé entendre le président de LASK au moment de la signature de l’Allemand. "C’est absolument incroyable qu’on soit capable de recruter Jérôme Boateng à LASK, un tel joueur convoité, un joueur exceptionnel et un sportif d’un niveau international. Il a eu de nombreuses offres lucratives, et a fait des efforts financiers significatifs, sinon sa signature n’aurait pas été possible."

Espérons que l’enthousiasme au sein du club sera suivi de prestations abouties sur le terrain. Avec Salernitana, Boateng n’a joué que sept matchs sur la seconde partie de saison.