Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Éric Abidal suit actuellement une formation dans le management et dispensée par la FIFA. L’ancien défenseur de l’OL aimerait travailler dans un projet dans lequel le développement des jeunes joueurs est la pièce centrale.

Ces derniers mois, le nom d’Éric Abidal a été associé à celui de l’OL quand le club était encore en pleine restructuration. L’ancien défenseur n’avait pas caché que la possibilité de pouvoir travailler dans le club de sa ville natale était quelque chose qui pouvait l’intéresser, mais finalement, John Textor n’a pas donné suite à cet appel du pied. Sans réelle mission depuis son départ du FC Barcelone comme directeur sportif en 2020, Abidal profite pour passer différents diplômes et formations afin de pouvoir trouver un projet qui lui convient.

"Les projets sont nombreux en France et à l'étranger"

Pour le moment dans une formation de management dispensée par la FIFA, le vice-champion du monde 2006 a les idées bien plus claires sur ce qu’il souhaite désormais. "Mon intérêt personnel est que le joueur grandisse et essaie de faire de son mieux pour le club. Maintenant, il faut être patient, continuer à s'entraîner et c'est pourquoi je suis ici à la FIFA depuis 18 mois ou plus et j'apprends", explique Abidal dans une interview à Marca.

Après avoir été à la tête de la stratégie sportive de l’un des plus grands clubs du monde, Éric Abidal souhaite à présent se tourner vers le développement des jeunes pousses. À l’OL, il serait plutôt servi avec le savoir-faire de la formation à la lyonnaise, mais l’ancien défenseur ne se ferme aucune porte. "Les nouveaux projets sont nombreux en France et hors d'Europe. Il faut bien comprendre la loi du football, car dans chaque pays, elle est appliquée différemment, notamment au niveau des transferts et de la structure des clubs."