OL : carton plein pour Mata et l'Angola

L'Angola a parfaitement lancé sa qualification pour la CAN 2025. Les coéquipiers de Clinton Mata ont remporté leur deuxième match.

Un premier écart. En dominant le Soudan lundi soir, l'Angola a validé son précédent succès au Ghana (0-1). Avec deux victoires en autant de rencontres dans leur campagne qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations, les partenaires de Clinton Mata ont pris seuls la tête de la poule F. Opposés à l'autre vainqueur du premier match (1-0 contre le Niger), ils ont fait la différence en fin de partie.

Mata remplaçant

A la 81e minute, alors que le Lyonnais, remplaçant pour cette affiche, venait de suppléer un ex-Rhodanien Jordy Gaspar, les Angolais ont repris le dessus par l'intermédiaire de Randy Nteka (2-1). Auparavant, les Soudanais avaient parfaitement réagi, immédiatement après le penalty inscrit par Mabululu (sur penalty, 1-0, 51e). Ils avaient égalisé à la 55e.

Avec six points, l'Angola est donc devant le Soudan (trois unités), mais compte aussi cinq longueurs d'avance sur ses deux autres adversaires : les Ghanéens et les Nigériens. En octobre, Mata (12 capes) et sa sélection affronteront deux fois le Niger, avec la possibilité de faire un grand pas vers la CAN 2025. En attendant, le défenseur de l'OL fera son retour à Décines, avec dans le viseur le déplacement à Lens dimanche (20h45).