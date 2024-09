Lens - OL : première dans le groupe pour Omari et Veretout

Deux des dernières recrues de l'OL feront leur première apparition dans le groupe pour aller à Lens. Warmed Omari et Jordan Veretout seront du voyage.

Il y a du changement dans le groupe lyonnais après la trêve internationale. Par rapport au succès contre Strasbourg fin août (4-3), Pierre Sage a vu son groupe grandement évoluer. On le remarque à la lecture des 21 joueurs convoqués pour le voyage à Lens ce dimanche lors de la quatrième journée de Ligue 1 (20h45). Deux nouvelles têtes font leur apparition : Warmed Omari et Jordan Veretout.

Le défenseur central et le milieu de terrain seront sur le banc pour commencer la rencontre, mais il n'est pas exclu, surtout pour l'ex-Marseillais, qu'ils entrent en jeu en fonction du déroulement de la partie. On peut aussi noter les retours de Nicolas Tagliafico et d'Ernest Nuamah pour ce déplacement.

Cherki et Zaha devront patienter

En revanche, plusieurs noms ont disparu de la liste, dont ceux d'Adryelson (Botafogo) et Mama Baldé (Brest) en raison de leur transfert respectif. Les jeunes Saël Kumbedi, Mahamadou Diawara, Jérémy Mounsesse et Enzo Molebé resteront à Lyon, étant victimes des choix de l'entraîneur qui doit composer avec plus d'une trentaine de footballeurs. Enfin, comme annoncé un peu plus tôt, Anthony Lopes, Paul Akouokou, Rayan Cherki et Wilfried Zaha n'ont pas été appelés, avec chacun des perspectives différentes pour les semaines à venir. Les deux premiers nommés ne devraient plus rejouer avec l'OL, tandis que les deux éléments offensifs ont des chances de revenir bientôt dans le groupe.

Le groupe de l'OL pour Lens : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessman, Tolisso, Veretout - Benrahma, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Orban, Nuamah