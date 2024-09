Face à Lens, l'OL devrait à nouveau jouer à 3 derrière

Clinton Mata lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur de Strasbourg dans un schéma à trois défenseurs centraux, l'OL devrait opter pour une tactique similaire ce dimanche à Lens (20h45).

On ne change pas une équipe qui gagne, ou pas tout à fait. Après la victoire contre Strasbourg avant la trêve internationale (4-3), Pierre Sage pourrait être tenté de repartir sur un système avec trois défenseurs pour le déplacement à Lens ce dimanche en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Ces trois hommes seront Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté. Charge à eux de faire oublier leur difficile début de championnat.

Quid du milieu et de l'attaque ?

Au milieu et en attaque en revanche, il subsiste quelques doutes, comme l'indique L'Equipe. Nemanja Matić, Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette seront titulaires, ce qui fait sept membres du 11 de départ connus avec Lucas Perri dans les cages.

Pour les quatre derniers noms, nous devrions retrouver aussi Ainsley Maitland-Niles et Malick Fofana, qui a livré une très bonne prestation contre les Strasbourgeois lors de son entrée en jeu. On pourrait aussi voir Gift Orban, auteur d'un doublé plein de détermination face aux Alsaciens, lui permettant de marquer des points. Mais cela dépendra de l'organisation sélectionnée, une question que devra trancher Pierre Sage, entre le 3-4-3 et le 3-5-2.

La composition probable de l'OL face à Lens : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico - Orban, Lacazette (C), M. Fofana