OL académie : jour de reprise du championnat pour les Fenottes

Ce dimanche 15 septembre marque la reprise du championnat pour la réserve et les U19 féminines de l'OL. Avec des ambitions à satisfaire.

Elles devront relever le niveau des garçons. Le samedi 14 septembre a été très difficile pour les Gones chez les U17 et les U19. Ils se sont inclinés lors de leurs deux rencontres de championnat, respectivement à Sochaux (3-0) et à Lyon-La Duchère (2-1). Ce dimanche, ce sont les Fenottes qui entrent en piste pour leur première journée en D3 et en U19 National.

Un titre à défendre pour les U19

Les plus jeunes, qui ont un titre à défendre, ont d'ailleurs commencé leur saison par un voyage à Reims à 11 heures. La compétition est, comme depuis plusieurs années maintenant, divisée en deux, avec une première phase servant à se qualifier pour un mini-championnat qui décernera le vainqueur. L'OL a gagné les trois précédentes éditions et fera à nouveau partie des favoris. Dans sa poule, il devra composer avec les Rémoises donc, mais aussi Fleury, Metz, Dijon et Sarcelles.

La réserve, aujourd'hui entraînée par Julien Perney suite au départ d'Antoine Capinielli, évolue au troisième échelon national. Après un bon premier exercice à ce niveau, achevé à la quatrième place à égalité avec le troisième, l'objectif sera certainement de faire mieux, tout en envoyant quelques éléments prometteurs chez les grandes. La préparation parfaite a donné de la confiance à tout le monde, et notamment pour la réception du Puy à 15 heures. Reste désormais à valider ça en compétition officielle.