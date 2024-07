OL féminin : ça bouge à l'académie

Antoine Capinielli (à gauche) et Joé Labiani (à droite), anciens entraîneurs à l’académie de l’OL féminin

Les staffs de la réserve et des U19 féminines de l'OL vont être renouvelés cet été. Antoine Capinielli, entraîneur du groupe en D3, a notamment rejoint le LOSC.

Voilà un mois, nous écrivions un article pour expliquer que d'importants changements allaient impacter l'été de l'académie féminine de l'OL. Le cursus débutera désormais en U10 et plus en U9 et surtout, un chassé-croisé digne des vacances estivales doit avoir lieu dans les semaines à venir au sein de l'organigramme.

Les équipes de la directrice, Laurie Dacquigny, travaillent en ce sens. Des annonces sont attendues d'ailleurs mercredi pour donner plus d'indications sur les personnes qui encadreront la jeunesse lyonnaise cette saison. En attendant les nouvelles officielles du club, on sait déjà qu'Antoine Capinielli, entraîneur de la réserve engagée en D3 pour une deuxième année, a signé du côté de Lille pour prendre le poste d'adjoint chez les U19 garçons.

Qui pour remplacer Antoine Capinielli avec la réserve ?

Il faudra donc quelqu'un pour diriger cette formation évoluant en troisième division nationale, avec l'ambition de réaliser un exercice au moins aussi bon que le précédent. Rappelons qu'elle a conclu son championnat à la quatrième place, à égalité avec Grenoble, troisième. La réponse sera connue le 24 juillet.

Parmi les profils qui auraient été sondés pour occuper ce rôle, le nom de Rachida Majri nous a été soufflé. Sœur jumelle d'Amel, elle a dirigé Genas-Azieu jusqu'en juin. Mais a priori, elle n'a pas été retenue, puisqu'elle a publié sur LinkedIn une annonce afin de trouver un projet au niveau national la semaine passée.

Vincent Mendes devrait être le coach des U19

Chez les U19, championnes de France pour la troisième fois de rang en 2024, le staff aussi va bouger. Selon nos informations, Joe Labiani, le coach actuel, en poste à l'OL depuis six ans et présent sur cette catégorie depuis 2021, va être remplacé. Vincent Mendes, jusqu'ici sur le banc des U17 nationaux de Villefranche et responsable de l'école de foot, devrait être le futur visage sur le banc des U19.

A voir si Labiani sera basculé sur l'effectif D3, si un autre rôle lui est réservé au sein de l'académie ou si cela présage d'un départ. Autre modification pour l'équipe U19, Gabin Salamacha, qui était l'adjoint de Labiani, est, selon une source interne, parti au Servette Genève.