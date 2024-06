Si les résultats ont suivi encore cette saison avec des victoires et des titres, c’est actuellement l’incertitude qui règne à l’académie féminine de l’OL. La formation lyonnaise pourrait en prendre un coup.

Les U13 et U19 qui remportent le titre de championnes de France, la réserve qui a bien tenu son rang en D3 pour sa première année au niveau national, et d’autres victoires des U17 par exemple… La saison qui vient de s’achever a encore une fois rappelé que l’OL féminin était le meilleur club français, chez les professionnelles et les jeunes. Mais, au moins pour l’académie, on ne sait pas si cela durera.

En effet, selon nos informations, c’est actuellement le flou qui règne au sein de la section féminine du centre de formation lyonnais. Située à Meyzieu, comme les garçons, cette dernière vit une période "incertaine", pour reprendre les mots soufflés en interne. Il faut dire que des changements vont avoir lieu à l’intersaison et qu’ils pourraient avoir des conséquences sur l’avenir de cette branche du club.

L'OL peut en théorie n'inscrire qu'une équipe de jeunes

Commençons par la suppression d’une équipe pour l’exercice 2024-2025. La catégorie concernée n’est pas connue, mais une source nous a indiqué qu’il se pourrait que d’autres tranches d’âge soient impactées dans les saisons qui vont suivre. D’après les règlements fédéraux, les participants à la D1 doivent seulement disposer d’une formation U19 au niveau national, ou d’un groupe U19, U18 ou U15 en région ou en district. En théorie, l’OL peut donc se passer de tous ses effectifs, sauf d'un, qu’il engagerait dans la compétition souhaitée.

Pourquoi cette décision ? Car il semble que Michele Kang mise avant tout sur un modèle américain, basé davantage sur la post-formation et sur le recrutement. "Pour elle, une académie doit avoir un retour sur investissement, or, aujourd’hui, elle ne rapporte pas d’argent, elle en coûte", nous dit-on au sein de l’Olympique lyonnais. La propriétaire des vice-championnes d’Europe veut donc trouver un moyen pour réduire les frais de la structure.

Michele Kang doit payer John Textor pour l'académie

Rappelons que depuis la cession de la section féminine de l’OL par John Textor le 8 février dernier, la femme d’affaires doit s’acquitter du financement de la section féminine du centre de formation, une somme qui tournerait autour du million d’euros pour l’année. Une dépense dont "elle ne voit pas l'intérêt", explique une source. Alors que Michele Kang veut s'émanciper de la partie masculine du club en déménageant pour avoir son stade et son centre d’entraînement, est-il possible que l’académie suive ? Ce n’est pour l’instant pas dans les cartons, mais il est possible que ce soit le sens de l’histoire à l’avenir.

Sur la suite, beaucoup s’interrogent, puisque l’organigramme n’est pas encore établi et que peu d’informations sont données aux employés. "C’est une découverte au jour le jour. On ne sait pas trop où on va. Il faut rester prudent car ça peut aller très vite. Les directives ne sont pas toujours claires et certaines", insiste-t-on en interne. La question du futur(e) entraîneur(e) du groupe professionnel et de son staff sera l’autre grosse question de l’été. De cette nomination dépendront plusieurs choses. La passerelle existera-t-elle toujours entre la formation et les professionnelles pour permettre aux Fenottes de voir émerger des talents venus du centre ? Ce sera à scruter.

Crainte d'une baisse importante du niveau à l'avenir

Il faut dire qu’avec Sonia Bompastor, les "grandes" n’étaient jamais bien loin. Ancienne directrice chez les jeunes, elle a conservé jusqu’à son départ pour Chelsea un regard particulier sur les équipes à Meyzieu, même si dernièrement, c'était un peu moins le cas avec les prérogatives de plus en plus importantes qu’elle a eues à remplir. Elle restait tout de même attentive à ce qui se passait, et n’a pas hésité à envoyer à deux reprises la réserve pour des affiches de D1 en fin d'exercice, contre Guingamp (succès 2-1) et Bordeaux (défaite 2-1).

Quel impact cela aura-t-il sur ces footballeuses en herbe ? Pour l’instant, aucun a priori. Les joueuses ne sont pas trop inquiètes, elles le voient toujours comme le club phare et ça ne va pas changer grand-chose pour elles. En revanche, les parents prennent conscience que l’OL évolue dans un sens qui n’est pas celui qu’ils espèrent. Sur le plan des compétences, l’institution lyonnaise "commence à être un peu rattrapée, nous confie-t-on. Il y avait déjà une baisse constatée depuis quelques saisons, et peut-être que l’arrivée de Michele Kang va accélérer cela."

Sur le court terme, le travail des saisons précédentes avec Sonia Bompastor porte encore ses fruits. "Pour les U19, on a encore deux trois bonnes années, puis ça pourrait chuter", juge une personne avertie de ce dossier. A l’école de foot, on constate une régression, qui ne se remarque pas forcément de l’extérieur, car "les résultats suivent encore", nous décrit-on. Les Fenottes peuvent en plus compter sur une forte attraction vis-à-vis des jeunes, donc le recrutement n’en pâtit pas pour le moment. Mais pour la suite, c’est l’incertitude qui est le maître-mot du côté de l’académie féminine.